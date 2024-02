Amici 23, Mida: a sorpresa arriva il disco di platino ed é polemica/ Le reazioni

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida riceve il primo disco di platino al talent show

Mida é il destinatario di una sorpresa inaspettata tra le mura della casetta di Amici 23 di Maria De Filippi. Accade nel rinnovato daytime in onda sulle reti TV e streaming Mediaset. Occasione in cui, sorpreso durante un riposo in camera Mida riceve una comunicazione speciale da parte dei compagni di studio, ballerini e cantanti, con tanto di dono inscatolato. Si tratta del primo disco di platino per le vendite del primo singolo rilasciato nella scuola dei talenti di Amici 23, dal titolo RossoFuoco, che supera la cifra di 100mila unità vendute secondo la nota metodologica Fimi/Gfk che conferisce le certificazioni di vendite musicali.

“Buongiorno Mida, dobbiamo parlarti- attenzionano al talento allievo di Lorella Cuccarini , i compagni di studio, e il destinatario non appena scartata la sorpresa esclama-, che modo incredibile é di riceverlo?!”.

Insomma, la reaction di Mida é del tutto spiazzata a fronte del traguardo raggiunto.

Tuttavia, il popolo nel web si divide tra le reazioni social più disparate sul profilo Instagram di Amici 23 e si solleva al contempo anche una polemica, che in particolare taccia Mida di essere il favorito nella competizione dei talenti in corsa ad Amici, anche ai danni di Holden, ritenuto dai fan penalizzato per effetto delle critiche di chi lo etichetta come un raccomandato al talent show perché figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini.

Si accende la polemica sul disco di platino e…

“E poi dite che Holden e’ raccomandato..

quando non hanno fatto nemmeno una

puntata sul suo disco d’oro. E Mida 2, 3

puntate!!!!”, si legge in una dura critica social dell’occhio pubblico attivo nel web. “Petit che facciaaaaa”, esclama qualche utente poi sul cantautore e nipote d’arte di Nadia Rinaldi. Insomma, la competizione tra i talenti di Amici 23 si fa sempre più accesa.

Nel frattempo, intanto, é aperto il primo televoto sul circuito canto in vista del serale di Amici 23…













