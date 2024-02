Amici 23, Mida: Anna Pettinelli lo perseguita?/ Il nuovo dissing spiazza i fan!

Amici 23 di Maria De Filippi, Anna Pettinelli mette in discussione Mida: la nuova sfida di canto

Mida si sente perseguitato da Anna Pettinelli, quando ormai si fa sempre più vicino il via alla fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi. La maestra di canto e voce speaker on air su Radio RDS chiama l’allievo della collega competitor Lorella Cuccarini, Mida, ad una nuova sfida in vista della puntata domenicale di Amici 23. Invita, cioé, il giovane cantautore certificato disco di platino con il primo singolo all’esordio TV ad Amici, all’esibizione di una cover sulle note di un pezzo cult, rivisitando il brano originale con la scrittura creativa a suon di barre personali.

Amici 23, Nicholas Borgogni vs Kumo: s'infiamma la guerra/ Classe ballo divisa: parla Marisol Castellanos

Il nuovo compito, l’ennesimo voluto dalla maestra di canto, nasce con la volontà di Anna Pettinelli di rendere testimonianza ad Amici 23 che Mida non sia da ritenersi un talento nel cantautorato, in primis per la banalità nei testi di sua produzione.

Anna Pettinelli insospettisce Mida: la reaction ad Amici 23

“Continuo a cercare in te un risultato.. -fa sapere Anna Pettinelli alla comunicazione della sfida lanciata a Mida, in un rvm ad Amici 23-… ritengo che la tua scrittura riesca a esprimere il nulla cosmico.. forse il sistema delle barre assistite potrà aiutarti”.

Il nuovo compito di Anna Pettinelli invita Mida a riscrivere una parte del testo di ‘Serenata Rap’ di Jovanotti, mantenendo il senso del testo e il refrain, quindi il ritornello nel brano originale del cantautore italiano per antonomasia.

Amici 23: esplode il caso bullismo/ La confessione choc di Malia accende la polemica!

“Se nemmeno con queste facilitazioni porterai a casa una sufficienza, smetterò di metterti alla prova sulla scrittura perché sei un caso disperato”, chiude l’assegnazione ad Amici 23, la voce RDS.

E non manca la reaction di Mida alla sfida di Anna Pettinelli ad Amici 23, con il giovane che minaccia di non rispettare le direttive del compito con un dissing musicale rivolto alla maestra sul palco: “L’ennesima pagliacciata”, affonda la voce RDS, l’allievo Insomma, il cantautore proprio non accetta l’idea di essere messo in discussione come talento nel cantautorato, reduce dal conseguimento della certificazione di disco di platino -che, però, non batte in proporzione il record di LDA raggiunto nella storia di Amici.

Luca Jurman si scaglia contro Elettra Lamborghini ad Amici 23/ "Ma è una presa per il cu*o? Chi è Beyoncé?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA