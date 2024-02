Amici 23, Mida crolla in lacrime: la maestra Anna Pettinelli é ossessionata da lui?/ L’accusa

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida é chiamato alla nuova sfida di canto: arriva l’assegnazione della maestra avversa, Anna Pettinelli

Anna Pettinelli si palesa ossessionata da Mida, o almeno questo é il sentiment del giovane cantautore, che crolla in lacrime nella puntata domenicale di Amici 23. Così come anticipato dagli spoiler TV e streaming della puntata domenicale del talent show di Maria De Filippi, prevista il 25 febbraio 2024 sulle reti Mediaset.

In puntata arriva il momento ad alta tensione del compito assegnato dalla voce speaker radiofonica on air su RDS, Anna Pettinelli, che invita Mida ad esibirsi sulle note della cover di Vivo per lei. Mida dedica la canzone alla nonna che non c’è più.

Mida accede alla fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi

Ma il compito, purtroppo per l’allievo di Lorella Cuccarini, non può dirsi superato

La giudice e maestra avversa Anna Pettinelli valuta negativamente il giovane cantautore e la sua cover personalizzata con l’aggiunta di barre al testo originale del brano, assegnando alla prova di valutazione una insufficienza pari al voto di 4.

Lorella insorge furiosa, dando lo stop alle assegnazioni avverse con il grido di “Basta compiti” e assegna la maglia di accesso al serale a Mida. Insomma, sembra proprio che la sfida di Anna Pettinelli abbia in un certo modo sospinto Lorella Cuccarini ad assegnare la maglia al ballerino allievo.

La reaction del giovane ad Amici 23 é entusiasta, con lui che canta il singolo certificato disco di platino Rossofuoco e alla fine dell’esibizione, in un gesto dedicato all’amata compagna di studio, “dice di dover fare una cosa che ha promesso ad una persona e fa il balletto di Gaia Di Martino perché ormai è tradizione”. Ma non é tutto. Perché, in occasione della gara tra i talenti con la sfida di canto cover domenicale, Mida crolla in un pianto di sfogo, trovando che la prof.ssa Pettinelli “sia ossessionato da lui e che lui non abbia vissuto bene tutti questi mesi, lo definisce un “peso””, così come anticipato dagli spoiler.

Nel frattempo, intanto, nel circuito ballo di Amici 23 di Maria De Filippi Nicholas Borgogni si palesa particolarmente devastato dalle critiche che gli giungono da parte di Emanuel Lo.











