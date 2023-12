Amici 23, Mida é a rischio?/ Anna Pettinelli lo boccia al compito di canto: le reazioni

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida rischia al compito di canto

Mida é uno tra i principali candidati, tra i ballerini e cantanti competitor ad Amici 23 di Maria De Filippi, a rischio eliminazione. Questo, dopo che la maestra avversa Anna Pettinelli lo ha messo in discussione invitandolo ad eseguire un compito, ossia una cover sulle note di un pezzo intimista da crooner, che é Home di Michael Bublé.

Alla dichiarazione di sfida Mida crollava, sentendosi messo in difficoltà e a rischio per poi convenire insieme alla maestra di canto Lorella Cuccarini di sostenere la prova. Un’esibizione che non soddisfa al 100% la commissione dei tre insegnanti di canto formata ad Amici 23. Tanto che Anna Pettinelli boccia il cantautore con l’insufficienza di un 5 come voto, ad esempio.

“Hai messo voti piu alti a chi era meno intonato-é la contestazione di Lorella Cuccarini mossa nello studio di Amici 23 contro Anna Pettinelli -, non posso prenderti sul serio…”. Tuttavia, la futura co-conduttrice a Sanremo 2024 ha una riserva su Mida: “sul palco la paura ti ha tolto emotività”. Per non parlare dell’occhio pubblico attivo sui social che taccia Mida di uso e abuso di autotune.

L’opinione di Rudy Zerbi si estende alla classe canto

Rudy Zerbi, stavolta, seppur esprimendo una critica, promuove il giovane cantante di Mi odierai, in particolare per la scelta di mettersi in discussione: “credo che l’atteggiamento sia giusto…mi piaci e una cosa che non mi piace é quando vi sento parlare di percorso… E che le prove qui non siano coerenti al vostro percorso e se avete le idee chiare sul percorso, allora questo é il posto sbagliato”.

Che Mida possa rivelarsi tra gli eliminati ad Amici 23 di Maria De Filippi, non si direbbe una ipotesi azzardata dal momento che si direbbe un protagonista divisivo al talent show. Questo, nonostante la sua posizione alta nella classifica streaming su Spotify Italia di Amici 23.











