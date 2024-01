Amici 23: Mida é disco di platino, ma LDA resta imbattuto/ Il record storico

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida conquista il disco di platino: prima di lui ci riusciva LDA!

Mida ottiene la certificazione di disco di platino in tempi veloci, ad Amici 23, ma il record di LDA resta storico e imbattuto nella lunga vita del talent show.

Il format dedicato alle arti ballo e canto di Maria De Filippi registra una nuova certificazione di vendite, la prima di disco di platino all’edizione di Amici 23, per le vendite musicali del singolo “Rossofuoco” di Mida. L’allievo cantautore di Lorella Cuccarini raggiunge le 100mila copie vendute con il primo singolo rilasciato nella competizione di canto intrapresa al talent show di Amici 23, ancor prima che abbia inizio la fase serale del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Il traguardo raggiunto da LDA ad Amici 21 resta imbattuto

E, intanto, a primafirma Il sussidiario.net può dirsi imbattutto il record nella storia di Amici di Maria De Filippi che registrava LDA all’epoca dell’edizione di Amici 21. A inizio gennaio 2022 Luca D’Alessio in arte LDA batteva in tempi record il traguardo di Sangiovanni ad Amici 20, ottenendo la prima certificazione di disco di platino con il singolo d’esordio ad Amici, Quello che fa male. La certificazione di platino, per Mida, arriva a fine gennaio 2024, per cui non riesce a battere quella che nei tempi metteva segno lo storico traguardo del figlio d’arte dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo. Un importante risultato, quello delle vendite musicali certificate FIMI/Gfk, che unitamente all’esordio di Big più giovane al Festival di Sanremo 2023 fanno di LDA l’artista cantautore più influente tra i talenti scoperti nella storia di Amici di Maria De Filippi. Questo, per la gioia del fandom del cantautore appartenente all’amata città di Napoli e nato a Roma, figlio dell’international popstar Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato.

Nel frattempo, intanto, per la quota ballo di Amici 23 Simone Galluzzo si direbbe essere a rischio, dopo il rilascio delle rinnovate classifiche degli allievi ballerini. Quando si fa ormai sempre più vicina la fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi…











