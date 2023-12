Amici 23, Mida e Gaia De Martino sono la nuova coppia/ Fan in visibilio per il nuovo gesto romantico

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida e Gaia De Martino sono sempre più intimi

Mida e Gaia De Martino appaiono sempre più vicini, tra una dinamica e l’altra al talent show di Amici 23. E il rapporto tra i due concorrenti competitor ad Amici 23 si direbbe una vera liaison d’amore, soprattutto dal momento che la ballerina destina all’amato cantautore una lettera romantica scritta di suo pugno per l’occasione del compleanno di lui.

Mida compie gli anni nei giorni dell’Avvento per il Santo Natale 2024 e, intanto, Gaia De Martino non dimentica la ricorrenza festiva. Come ripreso tra le immagini esclusive nel daytime di Amici 23, datato 18 dicembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Il gesto d’amore, ad Amici 23

“La leggi tu o la leggo io… -esordisce lei, incalzando l’amato compagno di studio ad Amici 23, sul contenuto della lettera-… caro Cri, sai quanto tengo a te…sei un bambino un po’ spavaldo..ho deciso di buttarmi…ci scambiano sguardi sinceri”. E il messaggio che si direbbe una dichiarazione d’amore della ballerina rivolta al cantautore prosegue, poi, tra le parole pregne di emozione e sentimento: “se diventerai quello che vorrai é grazie a te e non lamentarti visto che hai incontrato me…buon compleanno”.

Insomma, sembra proprio che sia scoccata una nuova fiamma tra i banchi nella scuola dei talenti e gli studi di canto e ballo, di Amici 23 di Maria De Filippi. La reaction di Mida? Il cantautore si palesa fortemente sorpreso rispetto alla dichiarazione e gli auguri ricevuti da parte della ballerina mora in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi.

E, intanto, se il percorso nel circuito ballo per Gaia De Martino si direbbe promettere bene, per Mida invece arriva la cruda insufficienza con il voto di cinque assegnatogli da parte della maestra avversa Anna Pettinelli. La voce speaker radiofonica di RDS boccia l’artista al nuovo compito a prova del genere intimista dei crooner.

Un compleanno bellissimo per Mida e una lettera davvero speciale per lui da parte di Gaia 💛 #Amici23 pic.twitter.com/cBHBdEJVfC — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 18, 2023













