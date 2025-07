Mida e Gaia De Martino, ritorno di fiamma dopo Amici 23? I due allievi tornano ad infiammare la curiosità degli appassionati.

Certi amori fanno dei giri immensi e poi… La citazione risulta fra le più inflazionate quando si parla di ritorni di fiamma ma è piuttosto calzante rispetto a quanto sta emergendo su una ex coppia particolarmente nota e amata di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Mida – ex allievo di Amici 23 e ora tra i cantanti più in voga tra le nuove generazioni – e Gaia De Martino, anche lei tra i banchi della scuola più seguita d’Italia nella stessa edizione del cantante. Tra loro, tra una lezione e l’altra, era nato un amore che tempestivamente ha conquistato il favore degli appassionati che dal giorno 0 hanno iniziato a fare il tifo per un futuro felice. Purtroppo però, ancor prima di terminare l’esperienza nel talent, i due giovani decisero di prendere strade diverse.

Dopo la rottura ai tempi di Amici 23, i fan non hanno certo perso di vista Mida e Gaia De Martino; lo dimostra il fatto che sovente tornano in auge le voci di un possibile ritorno di fiamma. Nelle ultime ore, a distanza di mesi dalle ultime voci, torna in auge la possibilità di un ritorno di fiamma tra i due; tutto parte da una segnalazione – come riporta Novella 2000 – arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano.

Mida e Gaia De Martino, tra voci di ritorno di fiamma e like ‘sospetti’

Mida e Gaia De Martino sono tornati insieme dopo la rottura ad Amici 23? Questo l’interrogativo che sta divampando in rete dopo quanto rivelato da Deianira Marzano. Nello specifico, l’esperta di gossip ha pubblicato una segnalazione ricevuta in forma anonima e che riguarda proprio l’ex coppia del talent. “Mida ha ripreso a mettere lika a Gaia”, un indizio che potrebbe sembrare labile ma considerate le tendenze digitali del momento e le nuove ‘strategie’ sentimentali, tutto può essere.

“Ritorno in vista? Lei non si vede da un po’ con il suo tipo…”, prosegue così la segnalazione giunta all’attenzione di Deianira Marzano e che riguarda il possibile ritorno di fiamma tra Mida e Gaia De Martino. Il dettaglio aggiunto sarebbe appunto che lei, impegnata nuovamente dopo la liaison con il cantante, potrebbe essere tornata single. Diversi indizi vanno dunque nella direzione auspicata dai fan ma ancora nessuna certezza avvalora la tesi del ritorno del ritorno di fiamma.

