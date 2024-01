Amici 23: Mida, Holden e Ayle volano in Top 3 e Lil Jolie sprofonda/ La classifica Spotify

Amici 23 di Maria De Filippi: Mida, Holden e Ayle si contendono la leadership nella classifica Streaming

Mida, Holden e Ayle infiammano la competizione tra i talenti cantanti in corsa, nella gara di Amici 23 di Maria De Filippi. Così come si profila, a prima firma Il sussidiario .net, in una classifica di canto targata Amici, sulla base delle riproduzioni in ascolto sulla piattaforma musicale di streaming di Spotify Italia che registrano i competitor al secondo rilascio di nuovi inediti al talent show di Maria De Filippi.

In termini di ascolti in riproduzione su Spotify Italia, Holden sbaraglia la competizione di canto ad Amici 23 con il secondo singolo lanciato al talent show, Nuvola, a quota 3.941.324 stream (e con un aumento di 110k stream);

Il secondo singolo di Mida, dal titolo Mi odierai, si posiziona al secondo posto nella classifica degli streaming di Amici, quotato a 1.710.085 stream (in un amento del valore di +45k stream). Terza posizione per il primo singolo di Ayle che intanto minaccia l’addio al talent show, Allergica alle fragole, quotato a 1.421.615 stream (in un aumento di ascolti di +29k).

Vivo della cantautrice Mew é quarto, quotato ad un cumulativo di 788.603 stream (con l’aumento di +34k stream).

Ed é poi la volta del quinto classificato, Petit con Guagliò, una proposta diventata “new hit” su RTL 1025 e che é parte della playlist in alta rotazione su Radio Zeta, ispirata alla città di Napoli e la sua bellezza patrimonio dell’UNESCO, a quota 708.568 (+21k). Sesto posto per Matthew che con Ombre concorre ad Amici 23 quotato a 369.183 stream (+12k).

Lil Jolie rischia l’eliminazione ad Amici 23?

Viole e violini di Sarah Toscano é la proposta musicale che si posiziona al settimo posto, a quota 361.575 stream (+9k).

Non è la fine di Lil Jolie, invece, é il fanalino di coda tra le proposte musicali di Amici di Maria De Filippi, quota a 261.334 stream (+7k). Che l’ultima posizione in classifica possa preludere ad una messa in discussione di rischio eliminazione ad Amici 23? Intanto, tra gli altri cantanti in corsa Ayle minaccia il ritiro al talent show.











