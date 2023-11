Amici 23, Mida: l’ex fidanzata rompe il silenzio sul flirt con Gaia De Martino / “Non é assolutamente…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Gaia De Martino e Mida formano una coppia? Il sospetto amore giunge all’ex fiamma di lui e…

Mida e Gaia De Martino formano una coppia fissa, ormai, a detta dell’occhio pubblico di Amici 23 di Maria De Filippi, non solo gli spettatori ma anche gran parte degli allievi talenti in corsa al talent show. Il cantautore e la ballerina appaiono sempre più vicini e complici tra loro e la vicinanza intima tra i diretti interessati accende la fiamma del gossip che vedrebbe quindi i due prossimi all’ufficializzazione di un nuovo amore televisivo.

Tanto che il pettegolezzo sul sospetto amore all’orizzonte di Amici 23 giunge anche ai profili social dell’ex fidanzata di Mida. In diretta su TikTok, incalzata sul conto di Gaia De Martino la ormai ex di Mida replica con risposta affermativa quando le viene chiesto se le piaccia la ballerina. L’intervistata però ammette di non aver ancora seguito il nuovo daytime giornaliero di Amici 23: “…La mia amica mi ha detto che dovrei vederlo“, fa sapere tra una dichiarazione e l’altra, sul conto di Amici 23.

Lucrezia Fenino prende le distanze dal gossip su Amici 23 di Maria De Filippi e…

Poi, in replica ad una serie di domande ricevute, inoltre l’ex fidanzata di Mida, poi, ammette di sentirsi completamente diversa dalla papabile nuova fiamma del cantautore. Questo, sebbene una parte dell’occhio pubblico si dica certo che tra le due giovani vi sia una vaga somiglianza fisica.

“Se mi piace Gaia? Sì, ma non ho ancora visto il daytime oggi. Assomiglio a lei? Non è assolutamente vero”, fa sapere quindi la tiktoker utente ed ex fidanzata di Mida, sul conto di Gaia De Martino. Insomma, a quanto pare Lucrezia Fenino, questo il nome all’anagrafe della storica ex fidanzata di Mida, non gradirebbe il parallelo dell’occhio pubblico di Amici 23 che la direbbe somigliante rispetto a Gaia De Martino.

