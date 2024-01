Amici 23, Mida nel mirino di Anna Pettinelli: la maestra lo sfida a prova di barre/”Questa é una presa per..”

Mida é tra i candidati al più alto margine di rischio eliminazione, ad Amici 23, vista la nuova sfida musicale che gli lancia Anna Pettinelli. Nel rinnovato daytime di Amici 23, datato sulle reti TV e streaming Mediaset il 26 gennaio 2024, Anna Pettinelli sfida l’allievo di Lorella Cuccarini, primo tra i competitor al talent ad ottenere una certificazione di disco d’oro, per le vendite del debut single Rossofuoco. Ed é la volta della comunicazione di una prova a suon di cover personalizzata, con la revisione nel testo di un pezzo cult.

Per la rivisitazione richiesta, la maestra suggerisce a Mida, in vista della prova prevista alla puntata domenicale di Amici 23, l’utilizzo di sei parole: “Cipolle, vetro, stomaco, equatore, cavalloni”.

Nella dichiarazione di sfida di Anna Pettinelli, la maestra di canto stessataccia il giovane di manifesta banalità nelle produzioni musicali ad oggi registrate ad Amici 23, come motivazione alla base dell’assegnazione: “Ciao Mida, non ce la fai proprio ad uscire dalla tua schiacciante banalità… -attenziona Anna Pettinelli a chiare lettere, nella dichiarazione di sfida epistolare -. Ho pensato di fornirtene io di parole vediamo se riesci…”. Per Mida il compito ricevuto é un affronto al suo talento nel cantautorato, tanto da minacciare il rifiuto alla prova e un ritiro dal talent show: “Questa é una presa per il cu*o e non sono qua a farmi prendere per il cu*o…proprio una presa in giro”, é la pronta reaction dell’allievo di Lorella Cuccarini alla sfida di Anna Pettinelli.

Una reaction piuttosto piccata, che, unitamente alla dichiarazione di sfida dividono l’opinione dell’occhio pubblico di Amici 23 attivo online. Se da una parte c’é il fandom pronto a sostenere Mida, che taccia Anna Pettinelli di muovere un accanimento contro il giovane cantautore, d’altro canto c’é la fanbase della voce RDS che fa valere il peso del sedicente non talento segnalato ad Amici 23.

Nel frattempo, intanto, Sarah Toscano si aggiudica la vittoria della nuova gara inediti indetta ad Amici 23…













