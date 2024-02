Amici 23, Mida: “Non voglio sentirmi a rischio!”/ La sfida Pettinelli provoca la rottura con la Cuccarini?

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida chiede il confronto con Lorella Cuccarini: c’entra il compito di Anna Pettinelli

In vista del via al serale di Amici 23 di Maria De Filippi, Mida é chiamato ad un arduo compito della maestra avversa Anna Pettinelli , che potrebbe provocare la rottura con Lorella Cuccarini. La maestra e voce speaker su RDS invita il pupillo della Cuccarini ad esibirsi sul palco, in occasione della nuova puntata domenicale, con la cover personalizzata di un brano cult, rivisitandolo anche nel testo con l’aggiunta di barre scritte di pugno. Trattasi dell’ennesima sfida Pettinelli che Mida non accetterebbe di buon umore. Tanto da vedersi scontrare con la sua stessa maestra di canto, Lorella Cuccarini.

“Io lavoro come un matto e ci voglio parlare -fa sapere Mida, per poi insorgere contro la maestra Cuccarini rispetto alla disponibilità di prestarsi alla sfida di Anna Pettinelli-, io non posso sentirmi sempre così messo tanto in difficoltà… ti avevo chiesto di parlarti in mezzo ad una crisi”.

Amici 23, Mida rifiuta il compito di Anna Pettinelli?

Ma la mentore non ci starebbe all’idea di un rifiuto del compito ad Amici 23: “io ho visto la registrazione delle prove; hai una grandissima fortuna di poter lavorare sul compito qui, il pezzo é complesso e hai scritto bene …sarebbe un peccato non farlo in puntata”, é la reaction di Lorella Cuccarini, che esorterebbe l’allievo a mettersi alla prova.

Chiaramente, quale sia la scelta definitiva del team Mida & Lorella Cuccarini rispetto al compito di Anna Pettinelli potrà rivelarsi nel corso dei nuovi appuntamenti di Amici 23 di Maria De Filippi.

Nel frattempo, intanto, l'ex cantautrice concorrente in corsa ad Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango, registra il raddoppio della data di concerto prevista alla Casa della Musica di Napoli così come per la data di concerto live prevista nella città di Roma…













