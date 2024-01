Amici 23, Mida ottiene il primo disco di platino/ La reazione al traguardo di “Rossofuoco”!

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida consegue un nuovo traguardo nel circuito canto

Mida é il primo allievo, tra i cantanti concorrenti in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, ad ottenere il primo disco di platino! La comunicazione della certificazione di vendite musicali, che lui ha conseguite col primo inedito promosso all’upgrade di singolo nella scuola di Amici 23, la canzone dal titolo “Rossofuoco”, giunge a Mida in un rvm nel daytime del talent show. Più precisamente nell’appuntamento in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il 30 gennaio 2024.

Amici 23, Simone Galluzzo: "Non voglio andare a casa..."/ Lo sfogo del preannunciato eliminato

La nuova certificazione di vendite musicali per il cantautore allievo di Lorella Cuccarini é un traguardo importante, e lo si rileva secondo la nota metodologica dei dati Fimi/Gfk che riconosce il merito alla musica e l’artista della stessa. “Ma no che non ci credo!”, esclama Mida, all’ascolto della notizia che viene lanciata negli schermi TV della casetta che accoglie i talenti ballerini e cantanti, in corsa ad Amici 23.

Amici 23: Dustin, Marisol, Lucia ammessi e Simone eliminato, prima del serale/ La classifica ballo é choc!

Mida reagisce sorpreso al nuovo traguardo

“Madonna che voglia che ho…”, canta nel refrain Mida, il ritornello di quello che già può dirsi uno dei tormentoni della Generazione zeta per il nuovo anno appena cominciato di gennaio 2024, ora certificato disco di platino, con oltre 100mila copie vendute! E per la gioia dei fan attivi nel supporto in suo favore, Mida può festeggiare il nuovo passo in avanti che potrebbe portarlo alla vittoria del talent, complice l’ala protettrice della maestra di canto, Lorella Cuccarini.

Nel frattempo, intanto, nel circuito ballo competitor parallelo di canto, ad Amici 23, Simone Galluzzo si rivela essere il meno favorito e quindi il papabile nuovo eliminato. Quando ormai manca sempre meno al via alla fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi, che porterà i concorrenti ammessi a contendersi la vittoria con un palio il montepremi delle due categorie di appartenenza e la vincita finale del talent show, con premi tra gli altri conferiti al talento e al merito per l’avvio alla carriera di ballerini e cantanti professionisti.

Amici, Giuseppe Giofrè nel video di Jennifer Lopez/ Chi è il ballerino uscito dal talent di Maria De Filippi

Il Serale si avvicina e Simone condivide le sue emozioni con i compagni in casetta #Amici23 pic.twitter.com/J97EekUOSk — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 30, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA