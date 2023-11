Amici 23: Mida primo e doppia Holden/ Tutte le posizioni nella classifica Spotify

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida é il primo nell’ordine degli stream su Spotify Italia

Mida primeggia nella competizione di canto in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, doppiando il figlio d’arte, Holden. O almeno questo é quanto si profila nella classifica a prima firma Il sussidiario.net, che accoglie i cantanti di Amici 23, secondo i dati di ascolti in riproduzione streaming su Spotify Italia del 28 novembre 2023, dei primi inediti rilasciati nella scuola dei talenti ballerini e cantanti.

Mida é primo classificato con il singolo Rossofuoco, a quota 4.848.753 stream, seguito sul podio in seconda posizione da Holden che con Dimmi che non é un addio staziona a 3.988.698 stream. Quarta posizione per Petit con Che fai, quotato a 1.819.377 stream.

Nella classifica degli streaming su Spotify Italia, poi, chiude la Top 5 Mew con Mercoledì mai, quotata a 1.145.616 stream. Sesta posizione per Lil Jolie che con Follia é quotato a 591.376 streaming. Sarah Toscano é settima con Touché, attestandosi con 557.934 stream. Ottava posizione per Holy Francisco, che con Tananai raggiunge 518.552 stream. Matthew chiude la classifica, in ultima posizione, quotato a 339.015 stream con il singolo Fammi.

Matthew é il nuovo eliminato di Amici 23?

Che l’ultima posizione in classifica stream possa portare Matthew alle medesime sorti toccate a Stella Cardone? Quest’ultima, ormai ex allieva della medesima insegnante di canto di Matthew, Anna Pettinelli, era stata messa in discussione in sfida dalla stessa mentore, per poi vedersi eliminata e sostituita dalla sfidante esterna, Martina Giovannini.

Il che accade mentre sulla piattaforma di ascolti Spotify Italy, nella raccolta di fine anno Wrapped, regnano sovrani i talenti di Amici di Maria De Filippi. Come le artiste donne e rappresentanti “Equal” nella musica, Angelina Mango, Annalisa e Elodie, di cui la prima é una tra i preannunciati artisti Big in lizza alla gara per il titolo di Canzone italiana al Festival di Sanremo 2024.

