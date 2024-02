Amici 23, Mida regna sovrano e Ayle precipita/ Le reazioni alla classifica canto di Lorella Cuccarini!

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida é il First-class: svelata la classifica di Lorella Cuccarini

Mida é il primo della classe indiscusso e Ayle é clamorosamente ultimo nella Top list dei cantanti secondo le preferenze di Lorella Cuccarini, ad Amici 23. Quando si fa ormai sempre più vicino il via al serale di Amici 23, aperto ad numero ristretto di concorrenti, Lorella Cuccarini é chiamata tra gli insegnanti di canto a stilare una classifica di preferenze personale, che intanto vede primeggiare l’allievo Mida. Lui é in prima posizione, seguito in Top 5 da Holden, Kia, poi Petit e Martina Giovannini appaiati in quarta posizione e Sarah Toscano. Al sesto, settimo, ottavo e nono posto habemus Lil Jolie, Nahaze, Malia, Ayle. Quest’ ultimi, fuori dalla rosa della Top5 sono quindi i concorrenti meno favoriti alla qualificazione alla fase serale di Amici 23, secondo l’ordine di gradimento di Lorella Cuccarini espresso sul circuito canto.

Questa è la classifica dei cantanti stilata dalla prof Cuccarini! #Amici23 pic.twitter.com/w5VgGjrMTo — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 2, 2024

Le reaction del popolo nel web alla classifica di Lorella Cuccarini

Nel frattempo, intanto, le posizioni nella classifica dei cantanti di Amici 23 volute da Lorella Cuccarini, che mettono in discussione il talento degli under-Top5 in vista del via al serale del talent show, scatenano le prime reaction dell’occhio pubblico nel web. “Mida punta della sua squadra com é giusto che sia!!”, si legge in un commento aggregante di piena approvazione dei telespettatori attivi sulla pagina social di Amici 23, su Instagram. “Brava Cucca!”, si legge poi tra gli altri commenti social. Insomma, la classifica canto della “più amata dagli italiani” metterebbe l’occhio pubblico d’accordo, come emerge dal sentiment predominante sugli account social del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Nel frattempo, intanto, per il circuito ballo l’allievo Kumo si direbbe essere il ballerino più a rischio eliminazione imminente, tra i competitor allievi del maestro e compagno di Giorgia, Emanuel Lo…











