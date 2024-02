Amici 23, Mida rischia grosso: Anna Pettinelli lo sfida al compito di canto/ Le reazioni

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida é eliminato prima del via al serale?

Mida potrebbe rivelarsi tra i candidati al titolo di eliminati in vista del via al serale ad Amici 23 di Maria De Filippi, dal momento che Anna Pettinelli lo chiama ad un’ardua sfida nel canto. Così come emerge nel daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 22 febbraio 2024, Mida é chiamato alla performance di una esibizione personalizzata con l’aggiunta di barre scritte di suo pugno. Il compito che vuole essere una nuova sfida per il cantautore allievo di Lorella Cuccarini, in vista del via al serale del talent show potrebbe preludere al rischio di una eliminazione per il cantautore certificato disco di platino con il primo inedito lanciato ad Amici 23, Rossofuoco.

La sfida lanciata da Anna Pettinelli, ad Amici 23

“Ecco la lista di parole che non puoi usare come cuore, amore e derivati”, attenziona nel messaggio della sfida lanciata a m, Anna Pettinelli, ormai certa che il pupillo di Lorella Cuccarini non sia all’altezza dell’ambito premio in palio ad Amici 23, la maglia da concorrente seralista al talent show. “Porta a niente se non una esibizione in più. -é intanto il pronto feedback di Mida, che quindi si direbbe seccato all’idea di essere ancora una volta bersaglio facile di un compito di rischio voluto da Anna Pettinelli.

E in più, al termine del messaggio dell’assegnazione ad Amici 23, poi, Anna Pettinelli destina a Mida in regalo un dizionario di lingua italiana. L’ennesima provocazione della maestra, quasi come a voler accusare il giovane di non disporre di un linguaggio musicale forbito, per dei testi in musica che siano di senso e intriganti. Ma Mida sembra non voler raccogliere il j’accuse: “non può definire la mia discografia in base alle parole che uso”. L’occhio pubblico del talent show attivo via social, intanto, si divide tra chi supporta Mida ritenendolo un talento meritevole della promozione al serale e chi invece appoggia la posizione avversa di Anna Pettinelli, sostenendo che il giovane sia sopravvalutato e favorito da un trattamento speciale che lo farebbe ergere come una star veterana nell’industria della musica italiana, al talent show.

Nel frattempo, intanto, nell’attesa di scoprire se Mida voglia sottrarsi o confermarsi al compito, Marisol Castellanos e Petit si dichiarano amore ad Amici 23 di Maria De Filippi.

Mida riceve un nuovo compito da parte della prof Pettinelli e reagisce così #Amici23













