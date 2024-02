Amici 23, Mida: “Sono eliminato!”/ La comunicazione inaspettata, prima del serale

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida é promosso al serale

Mida viene insignito della promozione al serale di Amici 23 di Maria De Filippi, e la notizia del traguardo viene lanciata anche in un modo non proprio veritiero. O almeno, questo non da parte di Mida verso la famiglia, come si evince nel daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, in onda il 26 febbraio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset.

Amici 23: una tra Sarah Toscano e Kia é eliminata, prima del serale?/ La congettura su Lorella Cuccarini

Nel rinnovato appuntamento del talent show di Maria De Filippi, Mida si dichiara al settimo cielo per la promozione al serale di Amici 23: “Sono contentissimo, sono orgoglioso del percorso fatto”, esclama il cantautore allievo di Lorella Cuccarini in confidenza con il vocal coach, in sala studio.

E in un contatto telefonico con la madre, nel post-puntata domenicale, poi, Mida scherza lasciando credere alla sua famiglia di essere eliminato dal talent show e di aver perso la speranza per il posto al serale del talent show. Fortunatamente per la madre del giovane lo scherzo dura poco, con Mida che rivela alla mamma di aver invece ottenuto la maglia dorata. “Stai facendo un percorso bellissimo, sono fiera di te, orgogliosa di te, mi hai reso una mamma immensamente orgogliosa”, esclama la donna in collegamento.

Amici 23: Lucia Ferrari conquista la maglia del serale/ L'accusa fa il giro nel web

Mida oltrepassa le critiche del web, ad Amici 23

Con indosso la tanto ambita maglia dorata, Mida si palesa al settimo cielo per il traguardo conseguito al talent show di Maria De Filippi, a dispetto della compagine degli utenti critici nel web, che lo tacciano di fare uso e abuso di effetti musicali come l’autotune apportati alla voce in una competizione canora come quella di Amici 23. Nel j’accuse dell’occhio pubblico attivo nel web, finisce per essere coinvolta anche l’insegnante Lorella Cuccarini, accusata dai critici utenti di sostenere il pupillo in un affronto alla meritocrazia e a discapito del merito del vero talento nel canto.

Amici 23, Petit conquista la maglia del serale/ La reazione del papà é virale!

Nel frattempo, intanto, anche Petit riceve la maglia dorata …

Ci sono emozioni da condividere subito e Mida, con la sua maglia del Serale, ha una super notizia da dare alla mamma! #Amici23 pic.twitter.com/fkS7ce682K — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 26, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA