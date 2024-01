Amici 23: Mida sprofonda in classifica e Maria De Filippi lo premia/ É polemica sul disco d’oro!

Amici 23, Mida spiazza al nuovo traguardo: Maria De Filippi lo premia con il disco d’oro

É una puntata dalle emozioni al cardiopalmo per Mida, che sprofonda nella classifica di canto ma riceve un premio da Maria De Filippi tra le reaction più disparate.

Il rinnovato appuntamento TV e Streaming sulle reti Mediaset domenicale di Amici 23, il primo nel nuovo anno 2024, vede l’allievo cantautore di Lorella Cuccarini, Mida, posizionarsi al sesto posto nella classifica stilata al termine della gara di canto cover. La stessa é basata sui voti dati dai professori in giudizio alle singole performance delle cover eseguite dai cantanti ammessi alla gara del circuito canto. Un risultato, quello di Mida, al di sotto delle aspettative dell’occhio e orecchio pubblico, in particolare per lo stesso diretto interessato. Mida, infatti, si emoziona per il dispiacere di essere fuori dalla Top5, tanto che la conduttrice Maria De Filippi misteriosamente lo invita ad una nuova esibizione sul palco, sulle note del primo singolo lanciato nella scuola dei talenti: “Era previsto in scaletta che cantassi…”. Si tratta di Rossofuoco, che nel periodo natalizio ha conseguito la certificazione di disco d’oro per i risultati di vendite musicali targate FIMI/Gfk.

Mida é il record-man di Amici 23: il web si divide

E mentre Mida esegue, ignaro del traguardo, la performance del fortunato singolo, una inedita Maria De Filippi si fionda nel backstage, impugna il disco d’oro incorniciato per poi conferirlo in premiazione al cantautore in corsa. Mida ottiene così il primato per la prima certificazione di vendite musicali e il primo disco d’oro all’edizione corrente di Amici, Amici 23, secondo i dati Fimi e Gfk. La reaction del premiato é la commistione di sentiment tra sorpresa e esultanza. Eppure il risultato sarebbe dovuto spettare a Holden, per i pronostici degli appassionati ed esperti di musica nel web. “Posso andare a sedermi senza dire niente?”, dichiara spiazzato, Mida, che forse non si sarebbe mai aspettato di soffiare il primato al competitor e pronosticato primo disco d’oro di Amici 23, Holden.

E, intanto, non si lesinano annesse reaction, tra le più disparate, sui social, dove il traguardo di Mida divide fortemente l’opinione pubblica.

“Mi sono perso qualcosa?- scrive il commento critico aggregante sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi -.Com’è possibile

che un improvvisato senza doti canore

con voce ritoccata più della Marini possa

arrivare ad un risultato del genere? Vi

meritate la deriva di questo programma”. E il riferimento é in particolare all’accusa sollevata da Luca Jurman nel web, che taccia Mida ed altri cantanti in corsa ad Amici 23, di fare uso e abuso di effetti speciali come l’autotune che in una gara di canto sono da ritenersi inammissibili -per l’ex insegnante di canto ad Amici- proprio come il doping nello sport.

“Eh beh, sono soddisfazioni per questi

ragazzi!”, esclama poi il commento dal sentiment di consenso aggregante, di un altro utente nel web.

