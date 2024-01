Amici 23, Mida: “Una pagliacciata senza senso…”/ L’allievo affonda la maestra, Anna Pettinelli!

Amici 23, Mida finisce al centro del palco per un compito di Anna Pettinelli

Mida, reduce dal conseguimento del primo disco d’oro, é il protagonista di una bagarre nello studio di Amici 23, insieme a Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Lo scontro nasce nella nuova puntata domenicale di Amici 23, datata 28 gennaio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, quando Anna Pettinelli invita Mida ad eseguire il compito assegnatogli nella settimana. Una sfida a prova di barre da inserire in aggiunta al testo originale di un pezzo cult, “E la luna bussò di Loredana Bertè”, con il suggerimento dell’utilizzo di alcune parole a scelta dell’insegnante. Una prova voluta a dimostrazione dell’opinione di Anna Pettinelli, che Mida non sia idoneo alla titolarità del banco di studio di canto ad Amici,.per banalità nella scrittura creativa e nel cantautorato.

Mida, di comune accordo preso con l’insegnante Lorella Cuccarini, in puntata accetta di mettersi in discussione. Ma la prova per lui ha esito negativo e non é superata al cospetto del giudizio di Anna Pettinelli: “Non hai scritto un testo, le hai prese e le hai tirate una dopo l’altra. Tesoro mio, questo era un compito sensato se ti ci fossi applicato. Io non ce l’ho con te, ma con il tuo modo banale di scrivere”, é la sentenza della maestra e voce speaker RDS.

Le reazioni alla bocciatura di Mida

Il che dà vita ad una lite tra la Pettinelli e Lorella Cuccarini, la quale afferma che il compito non abbia senso e che il suo allievo sia in grado di scrivere in termini di musica: “Dai un compito del genere ai tuoi allievi, allora. Nessuno ha scritto delle barre tra loro“, esclama Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli. E a seguire, dopo che Anna Pettinelli gli riserva una clamorosa bocciatura definitiva, Mida replica piccato alla maestra avversa, infiammando la bagarre: “Siamo pronti per la pagliacciata. Quando lei mi assegnerà compiti sensati, allora io scriverò cose sensate”.

Ma non é tutto… perché nello studio di Amici 23, é poi la volta del confronto infuocato tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli…>











