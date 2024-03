Amici 23, Nahaze: “Casa mia non é tra queste mura”/ Il messaggio nell’inedito “Oro oro oro”

Amici 23 di Maria De Filippi, Nahaze pubblica il nuovo singolo “Oro oro oro”

Tra i concorrenti cantanti in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, Nahaze rilascia il nuovo inedito promosso al titolo di singolo, Oro oro oro. Tra i nuovi brani promossi nel circuito canto di Amici 23, la cantautrice e preannunciata eliminata -quando si avvicina ormai la fase serale del talent show- Nahaze, concorre con i talenti competitor per nella gara degli ascolti in streaming su Spotify Italia, imponendosi come la prima classificata tra le proposte musicali en rose, tutta la femminile, dopo quelle rappresentate da Petit, Mida e Holden in Top 3.

E in una intervista concessa ai microfoni di Witty TV, Nahaze presenta il nuovo brano dal titolo Oro oro oro, un’up tempo pop dalle influenze urban e hip hop, glam, che si direbbe uno sfogo dalle vibes sbarazzine che esorta a riflettere e perché no anche a ballare nel superamento di una delusione.

“Tu per me sei oro, ma mi hai trattato argento -canta Nahaze, la preannunciata eliminata in vista del via al serale di Amici 23-, il mio tempo vale più dell’oro che mi hai dato”. E tra i lyrics più rappresentativi del nuovo inedito di Amici 23 di Maria De Filippi, vanno evidenziate le parole: “casa mia non é tra queste mura”.

La verità che si cela dietro la genesi dell’inedito di Nahaze

Quello che come un sentimento in una relazione potrebbe dirsi dalle sembianze oro e una cosa preziosa viene analizzata meticolosamente da Nahaze, nella sua canzone, e sotto la lente di ingrandimento si rivela essere una gabbia dorata. Un sentiment negativo dalle vibes cattive, per cui non valga la pena continuare a sperare in un prosieguo.

“Oro oro oro parla della relazione con qualcuno dalle false aspettative, che risultano essere illusioni -fa sapere la bionda artista di Amici 23-…questo pezzo nasce senza una idea di nascere …buttavamo giù idee in studio di registrazione…”. Insomma la proposta new non é un pezzo premeditato, bensì spontaneo e le persone “ascoltandolo avranno carica ed energia per sfogare e mi auguro possano rivedersi nelle mie sensazioni “.

