Amici 23, Nahaze delude al debutto nella classifica canto/ La reazione della maestra, Anna Pettinelli

Amici 23 di Maria De Filippi, Nahaze registra un debutto deludente

Nahaze, tra le ultime due new entries in sostituzione di Mew e Matthew entranti nel circuito canto di Amici 22 di Maria De Filippi, delude al debutto nella prima partecipazione alla gara domenicale del talent show.

Al consuetudinario appuntamento TV e streaming della domenica, sulle reti Mediaset, di Amici 23, si é rinnovata la gara di canto tra i cantanti allievi competitor promossi nella scuola delle arti canto e ballo, presieduta da Maria De Filippi.

Amici 23, Kia debutta ai vertici della classifica canto/ Il confronto con la maestra, Lorella Cuccarini

E al termine della stessa, l’annessa classifica di canto stilata dai giudici esterni Aiello, Arisa e Paola Turci vede Nahaze, neo allieva protetta nel circuito canto dall’insegnante Anna Pettinelli, classificarsi tra le ultime posizioni. Un risultato non di certo positivo per un’artista che vanta, tra gli altri lavori, una collaborazione musicale con l’altra competitor ad Amici 23, Lil Jolie, di successo. Quale é il singolo con tanto di video musicale, Empty. Questo mentre il popolo nel web taccia le due giovani di fingersi nuove conoscenti nella scuola, anche per non fare luce sulle precedenti esperienze musicali che oscurerebbero la leggenda. Quella narrante che Amici sia il talent che scopre i talenti sconosciuti, tra i comuni mortali, chiusi tra le mura di casa.

Amici 23, scintille tra Lucia Ferrari e Kumo/ C'entra Dustin Taylor: il motivo dello scontro fa discutere!

La reaction alla classifica di canto

Ma bando al j’accuse nel web, arriva il primo colloquio post-puntata, ad Amici 23, per Nahaze e la sua maestra.

“Sono soddisfatta della performance a livello empatico…”, fa sapere Nahaze, non di certo felice di classificarsi agli ultimi posti nella classifica canto di Amici 23.

“Ti devi mettere un cappotto pesantissimo addosso e ripararti dai giudizi… facile farsi demoralizzare …- conforta la new entry Anna Pettinelli -, succederà che sia ultima ma ti devi strutturare ..ci devi dire chi vuoi diventare?”.

Nahaze é in corsa ad Amici 23 per il perseguimento di un sogno: “vorrei fare questo… arrivare a più persone possibili”.

Mew , perchè ha lasciato Amici 23? Rivelazione choc/ "Depressione nel momento più bello della mia vita”

Nahaze, arrivata penultima nella gara cover, incontra la sua prof Anna Pettinelli! #Amici23 pic.twitter.com/1PatAT21wp — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 22, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA