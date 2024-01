Amici 23, Nahaze é l’erede di Mew?/ Le reazioni alla promozione della nuova cantante allieva

Amici 23 di Maria De Filippi, Nahaze é l’erede sostituta di Mew: la sentenza del web sulla new entry

Per una compagine dell’occhio pubblico nel web é l’erede di Mew e candidata al titolo di vincitrice di Amici 23, Nahaze, la new entry al talent show. Dopo il ritiro della coppia di cantautori Matthew e Mew dal talent show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, come emerge nel daytime settimanale del format datato 16 gennaio, si registra l’ingresso nella scuola della già popolare cantante, Nahaze. Cantautrice dagli occhi di ghiaccio e biondissima che, proposta da Anna Pettinelli alla commissione dei professori di canto e ballo per l’ingresso nella scuola, riceve l’unanimità dei voti in suo favore diventando così a tutti gli effetti una nuova concorrente in corsa ad Amici 23.

Amici 23, Ayle e Malìa fanno infuriare Zerbi e Pettinelli/ "Stai zitto, non sopporto i capricci"

L’ingresso di Nahaze é votato all’unanimità

Mentre Kia é la new entry voluta da Lorella Cuccarini, dopo il ritiro di Matthew e Mew, al talent show quindi anche Nahaze supera i provini di Amici 23 con le votazioni a unanimità in favore del suo ingresso. Così come rivela il verdetto delle votazioni della Commissione di canto ad Amici, Anna Pettinelli: “qualcuno ha scritto un super sí .. sei ufficialmente una nuova allieva …benvenuta e brava!”, esclama la radio speaker RDS complimentandosi con la nuova allieva ingaggiata nel circuito canto di Amici 23. Dopo il ritiro del cantautore allievo Matthew, uscito di scena probabilmente per seguire l’amata Mew lontano dai riflettori del music show, Anna Pettinelli riesce nell’intento della sostituzione del rocker uscente. Quando, ormai, si avvicina il via alla fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

Amici 23, Malia e Ayle nuovi eliminati?/ La dura convocazione insinua il dubbio

E, non a caso, tra gli spettatori attivi nel web, c’é chi non vedrebbe di buon occhio la sostituzione tempestiva dei beniamini cantautori uscenti, ad Amici 23. “Matthew e Mew… morto un papa se ne fa un altro”, sentenzia non a caso, sarcasticamente, uno dei commenti più aggreganti delle new entries sostitute al ritiro di Matthew e Mew, sulla pagine Instagram di Amici 23 di Maria De Filippi.













© RIPRODUZIONE RISERVATA