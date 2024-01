Amici 23, Nahaze e Malia eliminati prima del serale?/ La congettura sulla classifica canto

Amici 23, tra le reazioni alla classifica canto Nahaze e Malia sono i papabili eliminati

Nahaze e Malia sono tra i possibili nuovi eliminati ad Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno questo é il sentiment dominante che aleggia nella classe di canto, tra i cantanti concorrenti in corsa, quando é in ballo un posto alla fase serale di Amici 23.

A destare la preoccupazione in Nahaze e Malia, all’idea di rivelarsi a rischio ed eliminati dal talent show é la bassa posizione occupata nella rinnovata classifica canto della puntata domenicale scorsa datata 28 gennaio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset. Come emerge nel daytime settimanale di Amici 23, in onda il 29 gennaio.

“Non funziona così – prova Nicholas Borgogni a rincuorare Malia, che é in preda al pensiero di essere a rischio eliminazione perché basso nella classifica canto -, sennò io e Simone saremmo a casa da un pezzo…”. Il serale é alle porte e Malia teme di non potersi qualificare tra i competitor seralisti, nel timore di deludere le aspettative del suo insegnante Rudy Zerbi, cosí come le sue.

E anche Nahaze ha il sentiment di non poter competere per l’upgrade di concorrente al serale di Amici 23. Nahaze é penultima in classifica e sembra voler rinunciare al serale, in una confidenza con i compagni di studio subito dopo la puntata del flop, : “penso che ad una certa non posso fare niente…”

“Sei appena entrata – prova a consolarla, Lil Jolie, e la compagna di studio nonché rivale nel circuito canto, Nahaze, non trova sollievo -non lo so chicca…Lil mi sono fatta forse stupide aspettative su di me…”. Questo, sulla scia della polemica corrente nel web, che vede gli utenti tacciare le competitor di nascondere all’occhio pubblico la loro amicizia, fingendosi conoscenti a prima vista, ad Amici 23.

Malìa dopo la puntata di domenica reagisce così #Amici23 pic.twitter.com/LZCeWj1otU — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 29, 2024

Nahaze nella gara di canto della puntata di domenica è arrivata di nuovo penultima e… #Amici23 pic.twitter.com/UYde8xmFIX — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 29, 2024













