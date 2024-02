Amici 23, Nahaze in crisi: é eliminata?/ L’allieva si sfoga, dopo l’affondo di Rudy Zerbi

Amici 23 di Maria De Filippi: Nahaze é bocciata, prima del via al serale?

Nahaze é tra i preannunciati eliminati ad Amici 23 di Maria De Filippi? La domanda sorge spontanea, dal momento che così come emerge dal daytime di Amici 23, in onda il 28 febbraio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, Nahaze pensa alle critiche ricevute da Rudy Zerbi, in occasione della convocazione che precede il serale di Amici 23. E in confidenza con Lil Jolie, la cantautrice dà libero sfogo alle sue paure più grandi, legate all’idea di non vedersi confermata tra i quindici concorrenti ammessi al serale di Amici 23, in arrivo il prossimo mese di marzo.

Lil Jolie prova a rassicurare l’amica rivale: “ce lo meritiamo un posto in questo mondo, posso capire come si sente…”. Nahaze occupa uno tra gli ultimi posti nella rinnovata classifica di canto e in più non gode della stima del maestro di canto, Rudy Zerbi.

Il serale di Amici é a numero di concorrenti chiuso

Le maglie disponibili per il serale sono in tutto 15 e Nahaze potrebbe non confermarsi alla nuova fase tv e streaming del talent show di Maria De Filippi, giunto alla sua edizione Amici 23. Da qui, quindi, nasce la crisi di Nahaze, che chiede di potersi confrontare con la mentore Anna Pettinelli, visto che la maestra non ha ancora deciso di assegnarle la maglia dorata di accesso al serale.

Al momento del confronto tra la maestra e la allieva, ad Amici, si evince che per Anna Pettinelli Nahaze é chiamata a migliorarsi sull’interpretazione, al fine di potersi aggiudicare un posto alla fase serale, il cui inizio é previsto per il mese di marzo 2024.

Nel frattempo, intanto, Petit, Mida e Lucia Ferrari si aggiudicano la ambita maglia per il tanto atteso serale del talent show di Amici 23 di Maria De Filippi, prossimamente in TV e streaming…













