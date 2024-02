Amici 23, Nahaze stroncata da Fabrizio Moro/ La reazione alla bocciatura del giudice

Amici 23 di Maria De Filippi, Nahaze é affranta per il giudizio critico di Fabrizio Moro

Nahaze é stroncata al cospetto del giudice Fabrizio Moro, nella rinnovata gara domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi. E la bocciatura che l’allieva cantautrice di Anna Pettinelli subisce, rispetto alla performance registrata alla gara cover domenicale di Amici 23, é piuttosto cocente, per la stessa esaminata, Nahaze. Così come si evince alla visione del daytime di Amici, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 26 febbraio 2024.

Nel rinnovato appuntamento del talent show delle reti Mediaset, in una confidenza condivisa con la compagna cantautrice e rivale Lil Jolie, Nahaze lamenterebbe di non essere concorde rispetto al metro di giudizio che vige ad Amici 23, parlando in particolare della sentenza critica ricevuta da parte di Fabrizio Moro, a margine della performance registrata alla gara cover nella puntata domenicale del talent show di Maria De Filippi.

Nahaze registra una reazione avversa, rispetto alla sentenza critica di Fabrizio Moro

“Ci sono cose che non capisco- attenziona Nahaze in una confidenza condivisa con Lil Jolie, ad Amici 23 di Maria De Filippi, e quest’ultima prova a rincuorare la prima sottolineando il supporto della maestra, Anna Pettinelli -peró la maestra é con te e ti ha dato supporto e conta un sacco”.

Ma Nahaze proprio non ci sta alla critica di Fabrizio Moro, al di là della vicinanza della radio speaker, Pettinelli: “io giudice mi dice che non interpreto bene nel canto e io ci rimango male..”. Dunque, la sentenza critica del cantautore Moro, a margine della performance che Nahaze registra all’ultima puntata di Amici 23 di Maria De Filippi, suscita l’intolleranza della cantautrice finita nel mirino della bocciatura e che ora contesta la sentenza del giudice. Per Lil Jolie la valutazione di un giudice esterno, per ciò che concerne il canto, non sempre é prevedibile e può anche essere dettata dal gusto soggettivo relativamente al genere di musica proposto dal candidato.

“Non voglio sembrarti arrogante, ma io mi sento di interpretare le cose” prosegue quindi lo sfogo di Nahaze, in confidenza con Lil Jolie. Insomma, Nahaze intende scrollarsi di dosso la sentenza critica del giudice cantautore, che la riterrebbe sottotono dal punto di vista dell’interpretazione. Questo mentre manca sempre meno al via al serale di Amici 23 di Maria De Filippi, per cui é in corso la selezione dei concorrenti seralisti, tra i quali sono neo ammessi Petit, Mida e Lucia Ferrari.

Petit, Lucia e Mida condividono l'emozione di aver indossato maglia dorata del Serale al telefono con la famiglia, un compito per Sarah e la sua reazione, Nahaze dopo la puntata di domenica… Rivedi subito insieme a noi la puntata di oggi di #Amici23 https://t.co/lTtDS0xqPh — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 26, 2024













