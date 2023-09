Amici 23, Nicholas Borgogni a rischio eliminazione?/ Celentano lo affonda, stoccata a Todaro: “Ti illude…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni é chiamato ai test d’ingresso di Alessandra Celentano e …

Se per il circuito canto a rischio eliminazione si direbbe Holy Francisco, tra i papabili eliminati nel ballo ad Amici 23 si preannuncia Nicholas Borgogni. Dopo l’ultima posizione occupata nella classifica di ballo stilata dai professori di ballo all’edizione corrente del talent show di Maria De Filippi, Amici 23, Nicholas Borgogni si direbbe immeritevole del banco di studio a detta dell’insegnante avversa Alessandra Celentano, in una convocazione ai test d’ingresso voluti da quest’ultima relativamente alle discipline stilistiche di ballo, neoclassico, modern contemporaneo e hip hop.

Il confronto ad Amici 23

E al confronto con l’allievo ballerino, promosso ad Amici 23 con un background di ballerina arruolato in TV nel corpo di ballo dei format Il cantante Mascherato e The Voice Senior, la maestra di classico Alessandra Celentano non si limita a bocciare Nicholas. Ma coglie la palla al balzo anche per lanciare una bordata al competitor, promotore del talento di Nicholas, Raimondo Todaro: “Mi meraviglio che un prof ti prenda nella scuola e poi dice “so benissimo che non sei sufficiente”… ti ha dato 6, ma non sei da sei”, é la stoccata al team competitor di Alessandra Celentano, secondo cui Raimondo Todaro illuderebbe l’allievo di essere all’altezza del banco di studio ad Amici 23.

Ma per Nicholas Borgogni vale l’invito del maestro a concepire la promozione ad Amici 23 come un’occasione di studio della danza. “Diventerò da nove”, si promette Nicholas Borgogni, tra i papabili primi eliminati di Amici 23-. Io lavoro e raggiungerò l’obiettivo”. E Alessandra Celentano riconosce all’allievo del diretto rivale il solo merito di essere “volenteroso”.

Il tutto, in un tripudio di interazioni social degli utenti, emerge in uno dei post pubblicati dalla pagina ufficiale di Amici di Maria De Filippi su Instagram. Questo, mentre l’occhio pubblico si dichiara in trepidante attesa di scoprire il contenuto della puntata domenicale di Amici, prevista per il 1° ottobre in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

