Amici 23: Nicholas Borgogni a rischio, in sfida contro Michele / Le reazioni alla comparata

Amici 23 di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni é atteso alla sfida contro Michele

Nicholas Borgogni rischia il banco di studio di ballo ad Amici 23 di Maria De Filippi, dal momento che é in sfida contro Michele. Risultato tra i penultimi e gli ultimi classificati nella classifica di ballo stilata dagli stessi concorrenti ballerini, Nicholas Borgogni é finito a rischio, come su proposta di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi della sfida prevista per i concorrenti più bassi in classifica, con il beneplacito del maestro Raimondo Todaro.

E, intanto, la sfida di Nicholas Borgogni contro lo sfidante Michele, avviatasi nella puntata domenicale é destinata a proseguire al rinnovato appuntamento della domenica di Amici 23, mentre nel daytime vede tra le annesse prove Nicholas e Michele assistere alla attesa dimostrazione della prova comparata che li attende.

Le reaction alla comparata di Amici 23

Una coreografia che a detta delle reaction di Nicholas e Michele non si direbbe equa, dal momento che sarebbe sbilanciata verso il solo latino tra i generi di appartenenza con il modern, che sono oggetto della sfida tra i due competitor. “Ragazzi, praticamente solo latino -contesta fortemente Nicholas Borgogni, per poi proseguire ancora, con l’eco di Michele -, la contaminazione modern é molto minima”.

Vista la dimostrazione della prova comparata Nicholas Borgogni proprio non comprende come mai essa sia sbilanciata verso un unico stile tra le due alternative della sfida: “Per il novanta percento é latino e dieci percento modern”. Tuttavia, Nicholas Borgogni non intende tirarsi indietro, così come lo sfidante Michele. E in risposta alla reaction poi Umberto Gaudino e Elena D’Amario chiariscono cosa vi sia alla base della loro scelta artistica.

“Abbiamo diviso la coreografia in due parti, la prima é il latino – fa sapere Umberto Gaudino dicendosi quindi il principale coreografo della comparata, per poi dare la parola alla seconda half co-coreographer che comprende in particolare l’altra ex Amici, Elena D’Amario-e la seconda parte é passata a loro…”. Anche per Elena la comparata non é sbilanciata sul solo latin, anche se potrebbe sembrare essere il contrario nell’effetto a “impatto visivo…probabilmente e tutti passaggi sono moderni, ma raccogliamo questa protesta”.

Insomma, la sfida comparata rimasta congelata al cospetto della giudice Nancy Berti potrebbe riservare delle sorprese inaspettate, ad Amici 23, mentre l’ex Amici LDA prepara il ritorno…

La produzione ha dato ai ballerini la possibilità di confrontarsi con i professionisti che hanno creato la coreografia della sfida e… #Amici23 pic.twitter.com/uVM0lx3eaC — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 28, 2023













