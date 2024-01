Amici 23: Nicholas Borgogni a rischio, prima del serale?/ La verità del maestro, Raimondo Todaro

Amici 23 di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni é a rischio? Il confronto con il mentore

Nicholas Borgogni reagisce a dir poco deluso alle rinnovate classifiche di ballo, di cui le prime due stilate dai professori e l’ultima dai competitor concorrenti, tanto da volere un confronto con il mentore, Raimondo Todaro.

Così come emerge al rinnovato daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, in onda nei nuovi appuntamenti TV e streaming sulle reti Mediaset il 29 e il 30 gennaio 2024, le prime due nuove classifiche sono sono stilate da parte dei maestri Raimondo Todaro e Emanuel Lo e l’ultima é invece redatta con alla base i voti degli allievi tra i concorrenti competitor di Amici 23. Le tre classifiche concernono il ballo, circuito competitor parallelo al canto, ad Amici 23 di Maria De Filippi.

E non mancano tra le reaction più disparate ai risultati delle classifiche, che vedono la produzione di Amici 23 chiamare i protagonisti maestri e allievi ad esprimere tramite votazione delle preferenze per la promozione degli allievi del circuito ballo da ammettersi al serale del talent show di Maria De Filippi.

L’ultimo classificato nella classifica stilata dai ballerini allievi, Simone Galluzzo, chiamato peraltro ad una messa in sfida in un compito di Raimondo Todaro, in particolare fa sapere di non darsi per vinto dal momento che non accetta l’idea di dover uscire di scena dal talent show di Maria De Filippi. É poi la volta di Nicholas Borgogni, che, visibilmente preoccupato della sua situazione, dal momento che non gode di alte posizioni nelle classifiche di ballo, cerca il confronto con il suo stesso insegnante, Raimondo Todaro, deluso dal posizionamento che quest’ultimo gli assegna nell’ordine di gradimento personale dei ballerini in corsa per un posto al serale di Amici 23.

Il parere tecnico di Raimondo Todaro

“Nicholas, se io ti dicessi ‘Nicholas sei più pronto di Dustin, Marisol’… ti prenderei in giro -attenziona Raimondo Todaro al ballerino, Nicholas Borgogni, spiegandogli che dietro la posizione assegnata al pupillo c’é una media ponderata sulla base del talento e gli anni di studio pregressi -…con l’onestà che c’é tra di noi non avrei fatto tutte queste battaglie per te…se pensassi che non valessi…io vorrei tu arrivassi al serale e da qui al serale manca un mese e mezzo, può cambiare tutto”. Insomma, Todaro rincuora Nicholas, dal momento che l’allievo non é in discussione come talento, nonostante la bassa posizione dettata da un parere che verte anche sulla tecnica di danza.

Nicholas dopo aver visto le classifiche stilate dai maestri di ballo incontra il suo prof Raimondo Todaro per confrontarsi con lui #Amici23 pic.twitter.com/LEHSmYEe7L — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 30, 2024

Per Raimondo Todaro Nicholas Borgogni non deve abbattersi, ma deve trovare la consapevolezza di “aver dato tutto te stesso”. “Se potessi tornare a settembre ti risceglierei -aggiunge Raimondo rassicurando il pupillo Nicholas Borgogni, che quindi replica al maestro rincuorato di essere un talento nel ballo agli occhi di Raimondo-… io volevo capire se fosse un gusto personale o una cosa oggettiva”.

