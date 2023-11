Amici 23, Nicholas Borgogni contro Michele: sfida congelata/ La scelta del giudice spiazza, dopo la polemica

Amici 23 di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni e Michele si preparano per la sfida di ballo ad eliminazioni

Nicholas Borgogni e il diretto competitor Michele sono chiamati alla nuova sfida di ballo, attesa ad Amici 23 di Maria De Filippi. La clamorosa gara nella competizione di ballo é prevista nella nuova puntata domenicale di Amici 23, per il 30 novembre 2023 in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Occasione in cui, al verdetto della giudice Nancy Berti, Nicholas Borgogni potrebbe perdere il banco di studio come allievo ballerino nel team facente capo al maestro Raimondo Todaro. In tal caso, Nicholas sarebbe inoltre prontamente sostituito dallo sfidante vincente, Michele.

E, intanto, nel rinnovato daytime di Amici 23, datato 30 novembre 2023, Nicholas e Michele apprendono della comunicazione di Nancy Berti, che relativamente alle obiezioni degli sfidanti che gridano all’iniquità della prova comparata che li attende, montata dai ballerini professionisti del talent show, aggiunge una seconda prova di ballo. Si tratta di una nuova prova coreografata, che al giudizio degli sfidanti sarebbe invece equa, nella gara dei due mondi competitor- previsti, latini e modern.

Le reaction a caldo, alla sfida di Amici 23

” A tratti bene, a tratti male -fa sapere quindi Nicholas incalzato dalla professionista Elena D’Amario sul sentiment della gara contro Michele-, lui é forte ed ha belle linee nel moderno…perdere sarebbe un po’ lasciare le cose a metà e mi sono fatto il mazzo… merito di stare qua”. Poi, il feedback di Michele, incalzato sulla gara dal professionista Umberto Gaudino, ad Amici 23: “Lo vedo bravo Nicholas, ma voglio entrare qui”. Tuttavia Umberto affossa lo sfidante attenzionato per il banco di studio ad Amici 22: “ti percepisco sul latino sottotono…”.

Questo, mentre nel circuito canto Matthew e Holy Francisco minacciano il ritiro al talent show, giunto all’edizione di Amici 23 di Maria De Filippi…

Una nuova regola per gli allievi di #Amici23, Holy Francisco e Matthew devono sciogliere un dubbio importante, Dustin a lezione di italiano con Isobel, una comunicazione per Nicholas e Michele… Questo e tanto altro nella puntata di oggi, guarda QUI ⬇ https://t.co/rpgH3qJt6z — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 30, 2023













