Amici 23, Nicholas Borgogni e Sofia Cagnetti volano al serale/ Il nuovo traguardo

Nicholas Borgogni e Sofia Cagnetti ottengono la maglia dorata, di accesso alla fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi. Accade in occasione della nuova puntata domenicale di Amici prevista il 3 marzo sulle reti TV e streaming Mediaset, così come trapela tra gli annessi spoiler di Amici news e Superguida TV.

Le cronache di Amici 23 vogliono che Nicholas Borgogni lasci il maestro di ballo, Raimondo Todaro, per passare alla squadra di Emanuel Lo, in vista del serale. Ebbene sí, Emanuel ha proposto la maglia di accesso al serale a Nicholas Borgogni e l’allievo non resiste alla tentazione, dal momento che si sente tradito dal maestro Raimondo, che non gli ha conferito l’ambito riconoscimento. Nel mezzo della puntata domenicale di Amici 23, Raimondo Todaro lascerebbe intendere che non avrebbe mai voluto ammettere al serale Nicholas Borgogni per demerito e che invece avrebbe voluto offrire all’allievo un lavoro, in un rapporto di collaborazione extra-Amici. Per Todaro Nicholas sarebbe fuori dai giochi del serale e quindi eliminato.

Chiaramente, Nicholas Borgogni non accetterebbe l’idea di vedersi eliminato, ma non accede al serale senza le consuetudinarie esibizioni domenicali e se non dopo il sí dei ballerini professionisti di Amici 23, dopo il consenso di Emanuel Lo.

Il caso Nicholas Borgogni si infiamma, ad Amici 23

Così come anticipano gli spoiler di Amici 23, che inoltre danno anche Sofia Cagnetti come preannunciata allieva ammessa al serale: ” i professionisti sono giunti in studio due volte. La prima volta tutti dicono Sì per il Serale. La seconda per essere ringraziati ed abbracciati da lui. Per ottenere la maglia il ballerino danza un passo a due con Elena dove Maria dice di non esagerare sennò si fanno male e successivamente Happier”.

Insomma, oltre la ballerina Sofia Cagnetti anche il ballerino Nicholas Borgogni ottiene l’ambita maglia di accesso al serale, passando alla squadra capeggiata da Emanuel Lo, in uno smacco ad Amici 23 ai danni del mentore Raimondo Todaro.











