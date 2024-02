Amici 23, Nicholas Borgogni eliminato prima del serale?/ La nuova sfida di Emanuel Lo

Amici 23 di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni é chiamato al nuovo compito di ballo su volontà di Emanuel Lo

Nicholas Borgogni si direbbe tra i candidati allievi ballerini e cantanti più a rischio eliminazione, nella gara di Amici 23. Questo, dal momento che, così come si evince nel daytime di Amici 23 in onda il 23 febbraio 2024, l’allievo ballerino in corsa per un posto al serale del talent show é chiamato ad una nuova nuova sfida di Emanuel Lo, per la comprova del pensiero critico del maestro avverso. Lo non lo crederebbe meritevole della promozione al serale e, in reaction , Nicholas Borgogni si dichiara piuttosto provato per la nuova messa in discussione del suo talento.

Amici 23, Holden favorito da un trattamento speciale? / Esplode la polemica sul figlio d'arte: il motivo

“Non credo di riuscire a fargli cambiare idea, se non ci sono riuscito sinora… Mi dispiace che non vedano mai abbastanza di me…c’é tanta tecnica in questo assolo” é la pronta reazione di Nicholas Borgogni al nuovo compito, in vista del via al serale di Amici 23.

Nicholas Borgogni si dichiara deluso per la nuova messa in discussione del suo talento, ad Amici 23 di Maria De Filippi

Dopodiché, l’allievo prosegue chiarendo il suo focus rispetto alla gara dei talenti che lo vede protagonista: “C’é stata una puntata dove ho detto che il mio obiettivo non era andare al serale, ma il restare il più a lungo qua dentro per un fattore di studio chiaramente. Siamo arrivati fino a qua e poteva durare molto meno e invece c’è l’abbiamo fatta…”. Insomma, Nicholas Borgogni, consapevole dei limiti che lo darebbero per sfavorito rispetto ai competitor più tecnicamente preparati ad Amici 23, si direbbe più che soddisfatto della sua performance ad oggi registrata nel talent show.

Amici 23, Mida: "Non voglio sentirmi a rischio!"/ La sfida Pettinelli provoca la rottura con la Cuccarini?

Il maestro Emanuel Lo si confronta con Lucia, un compito per Nicholas, la reazione di Mida al compito della prof Pettinelli, l'incontro degli allievi con i protagonisti del film "Neve"… Rivedi subito insieme a noi la puntata di oggi di #Amici23 https://t.co/F4MietaL14 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 23, 2024

Nel frattempo, l’ex cantante competitor ad Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango registra il bis delle due date di concerti previsti a Napoli e Roma…













© RIPRODUZIONE RISERVATA