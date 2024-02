Amici 23, Nicholas Borgogni fa breccia nella giudice Eleonora Abbagnato/ É scontro con Alessandra Celentano!

Amici 23, Nicholas Borgogni divide al talent show: la promozione di Eleonora Abbagnato

Nicholas Borgogni é al centro di un nuovo scontro ad Amici 23 di Maria De Filippi, con Eleonora Abbagnato che si confronta con Alessandra Celentano nello studio del talent show di Maria De Filippi. La querelle scherzosa in studio ad Amici 23 nasce per effetto della nuova gara di ballo domenicale, che vede Nicholas Borgogni fare breccia nel cuore di Eleonora Abbagnato, a dispetto della maestra avversa Alessandra Celentano.

Al di là di qualche sbavatura di Nicholas Borgogni, Eleonora Abbagnato troverebbe che il giovane abbia le qualità in regola per potersi affermare come un ballerino professionista. Questo in netto contrasto con i giudizi ad oggi critici espressi dalla maestra Alessandra Celentano, ad Amici 23.

Il botta e risposta ad Amici 23 di Maria De Filippi, sul caso Nicholas Borgogni

“A me piaci, mi piace il tuo fisico… Ma lo sai già. Trovo che sta migliorando- fa sapere Eleonora Abbagnato ad Amici 23-. No, con il suo fisico può fare il ballerino. Anche per il classico fisicamente ha un bel fisico e studia danza da pochi anni. Le doti, i piedi… Quelli si lavorano”. Il giudice prosegue nell’endorsemenet in favore al ballerino Nicholas Borgogni, in contrasto con l’opinione maturata nel tempo della Celentano: “Io sono un’esperta del lavoro. Lui ha qualcosa, non solo il fisico”. La gara di ballo domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi vede i ballerini allievi competitor esibirsi prima in una gara di ballo classica e poi al confronto in una sfida a prova di improvvisazione.

E nel caso del giovane arriva il momento di uno scherzoso botta e risposta tra Alessandra Celentano ed Eleonora Abbagnato. Lo scontro tra il serio e il faceto si risolverebbe all’insegna di una fragorosa risata e Nicholas Borgogni può tornare al suo banco di studio del ballo con la piena soddisfazione di un commento della critica in suo favore, ad Amici 23.

Quale destino attende Nicholas Borgogni ad Amici 23? Nel frattempo, per il circuito canto Petit torna al vertice della classifica domenicale….











