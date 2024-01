Amici 23, Nicholas Borgogni: “Faró questo nella vita…”/ La bordata ad Alessandra Celentano

Amici 23 di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni é chiamato al nuovo compito di ballo

Nicholas Borgogni riserva una clamorosa lezione di vita e danza ad Alessandra Celentano, ad Amici 23. O almeno questo é quanto attenzionano i fan del giovane ballerino allievo di Raimondo Todaro, attivi sui profili social di Amici, alla presa visione del rinnovato daytime del talent show di Maria De Filippi, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

Nel rinnovato appuntamento datato 18 gennaio 2024, Nicholas Borgogni riceve la dichiarazione di sfida di un nuovo compito di danza da parte della maestra avversa, Alessandra Celentano. L’ennesima difficoltà da dover superare, per il ballerino, quando é in ballo il posto per la gara della fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

E di tutta replica a tutta la avversità mostratagli contro dalla maestra Alessandra Celentano, intanto, Nicholas Borgogni registra quella che per i fan si direbbe una lezione di vita e danza.

Amici 23, Nicholas Borgogni replica alla concezione di danza di Alessandra Celentano

“Il fatto che io sia qui… É che io so che faró questo lavoro e non c’é nulla che mi può fermare… Anche mentre gli altri sono in vacanza io sono ore a provare”, fa sapere in sintesi Nicholas Borgogni , spinto dal sogno di voler fare danza nella vita, sottolineando così i sacrifici a cui si spinge per affermarsi come professionista-. Proviamo a fare una cosa che ci piace da morire e penso che ballare sia una cosa incredibile”. Quindi, la replica secca alla visione della danza concepita da Alessandra Celentano: “per me in un ballerino non c’é solo tecnica… la mia idea di danza é un’altra”.

Quindi, immancabile é il riferimento all’ultimo classificato nel circuito ballo alla prova videoclip, suo compagno di studio competitor di danza: “Forse la sua danza é linee fisiche e tecnica. Io non ne capirò di tecnica, ma Giovanni mi arriva perché sul palco ha una presenza incredibile”.

Riuscirà, quindi, Nicholas Borgogni a superare l’ardua prova prevista alla puntata domenicale di Amici 23?

Nicholas reagisce così al compito della maestra Celentano #Amici23 pic.twitter.com/a9lpTq1EEh — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 18, 2024

