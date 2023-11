Amici 23: Nicholas Borgogni in sfida, Holden sospeso, passione tra Mida e Gaia De Martino / Lo spoiler bomba!

Amici 23, Nicholas e Holden sono protagonisti del gossip nella scuola dei talenti

Nicholas Borgogni affronta una sfida immediata e Holden é il grande sospeso in giudizio, tra le novità dei circuiti competitor canto e ballo ad Amici 23. O almeno questo é stando alle anticipazioni TV e streaming di Amici 23 di Maria De Filippi, fornite da Amici news e Superguida TV relativamente alla nuova puntata del 26 novembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Il maestro Raimondo Todaro accetta di far fare la sfida a Nicholas Borgogni , tra i talenti classificatisi penultimi e ultimi nella classifica della gara ballo giudicata dagli stessi allievi. A giudicare la sfida al rischio eliminazione vi é Nancy Berti. Il risultato? La sfida ad alto rischio eliminazione viene congelata. La prossima settimana vi sarà una nuova prova per la sfida, su una comparata. Si saprà quindi se la giudice Berti riuscirà a decretare un verdetto tra Nicholas e il candidato al banco di studio, Michele.

Kumo non va in sfida, tra i talenti penalizzati dai compagni nel circuito ballo. Emanuel Lo si dichiara orgoglioso del suo allievo e lo salva. Stessa sorte di registra per i competitor finiti a rischio, perché classificatisi ultimi e penultimi nel circuito canto, Holy Francisco e Sarah Toscano. Salvati dalle loro insegnanti di canto, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

Tra i risvolti choc con una eliminazione, si registra anche un provvedimento disciplinare, per cui sono in particolare nominati Holden, Mida e Ayle per una questione igiene nella scuola. A Holden però viene sospesa la maglia. Il maestro Rudy Zerbi non intende perdonare all’allievo figlio d’arte di Paolo Carta il fattaccio. Lorella Cuccarini si riserva invece della facoltà di una convocazione con Mida, a fine puntata.

Tra i compiti assegnati, Nicholas esegue il compito assegnatogli dalla maestra Alessandra Celentano che richiedeva di essere sensuale e non volgare. Emanuel Lo gli dice che se non avesse il fisico che ha non sarebbe entrato nella scuola. Per la Celentano Nicholas non é sensuale. Prova non superata. Per Todaro, invece, Nicholas è sensuale, basta guardare la reazione della cantante in corsa ad Amici 23, Lil Jolie.

Tra le altre curiosità di Amici 23…

Kumo esegue il compito assegnatogli da Raimondo Todaro, ballando con Elena d’Amario, e supera la prova. Per Todaro é troppo rigido e deve sciogliersi.

La prova Oreo é vinta da Petit, che riceve in premio una serata al cinema con Marisol. E sempre per la quota super gossip di Amici 23, Gaia e Mida molto uniti, per tutta la puntata, e potrebbero rivelarsi la nuova coppia nella scuola. A Petit e Marisol il pubblico chiede a gran voce “bacio, bacio, bacio” e alla fine scatta il fatidico Kiss.

Tra gli ospiti in studio, Giovannino di Tu si que vales chiede alla conduttrice Maria De Filippi dove sia la “cafoncella” Sabrina Ferilli. La timoniera fa sapere che la attrice amica non é presente. E tra il pubblico è poi avvistato il papabile conduttore di Temptation Island Winter atteso sulle reti Mediaset, Filippo Bisciglia.













