Amici 23, Nicholas Borgogni merita il serale?/ La sentenza della ballerina professionista, Elena D’Amario

Amici 23 di Maria De Filippi: Nicholas Borgogni é bocciato, prima del serale?

É un Nicholas Borgogni particolarmente in pena l’allievo finito in sospensione di giudizio, dal momento che Raimondo Todaro non lo promuove al serale di Amici 23. Così come si evince nel daytime di Amici di Maria De Filippi in onda il 29 febbraio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, oltre ad avere un confronto sulla sua situazione con il maestro che lo ha promosso in origine per poi non ammetterlo (almeno per il dato momento) alla fase serale, Nicholas cerca e ottiene un confronto con i ballerini professionisti al talent show di Maria De Filippi, tra cui in particolare Elena D’Amario.

Amici 23: Nicholas Borgogni bocciato, prima del via al serale?/ Il confronto con il maestro, Raimondo Todaro

Relativamente alla sospensione in giudizio riguardante la promozione o lo bocciatura, rispetto alla nuova fase del serale di Amici 23 in arrivo, Nicholas Borgogni sente di meritare la maglia dorata e a fargli eco é la ballerina tra i professionisti nel corpo di ballo, Elena D’Amario.

Interviene la produzione di Amici 23, sulla querelle tra il maestro e l’allievo

“Meriti di andare al serale senza alcuna riserva, non solo in virtù di un percorso difficile, non sto facendo un discorso solo sulla performance ma nella totalità”, é in sintesi la sentenza della ballerina professionista ed ex concorrente ad Amici. “Con il via al serale Amici sta per diventare uno show ancora più grande e quel palco lo riempirai tu, Nicholas”, prosegue ancora, tra le parole della sua valutazione complessiva, l’esperta di ballo. Quasi come a dirsi contrariata rispetto alla sospensione di giudizio che il maestro Raimondo Todaro riserva al giovane pupillo difeso a lungo dalle critiche della rivale collega insegnante, Alessandra Celentano.

AMICI 2023-2024, ED. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 3 marzo: Sofia al serale, Nicholas stupisce

Nel frattempo, nell’attesa generale per il via al serale di Amici 23, al confronto tra l’allievo e il maestro, quando Nicholas Borgogni minaccia l’addio alla squadra del maestro mentore e al talent show -la grido di “io me ne vado oggi!”- Raimondo Todaro sembra non voler muovere alcun passo allo scopo di trattenere il giovane. Che questo significhi il preludio alla mancata promozione di Nicholas al serale, da parte di Raimondo?

“Mi sento da solo adesso- é il sentiment dell’allievo espresso al maestro, che potrebbe maturare la scelta di bocciare il giovane tanto da esclamargli-, sei libero di andartene”. L’allievo é deluso e ribatte al maestro: ” se io ti dico ‘me ne vado’, mi dici questo…non é che ci tieni così tanto”. E nel mezzo della querelle, intanto, interviene la produzione del talent show…











© RIPRODUZIONE RISERVATA