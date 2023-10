Amici 23, Nicholas Borgogni nei guai: Celentano lo sfida ancora/ La scelta spiazza e divide

Amici 23 di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni é a rischio? La nuova sfida di ballo

Nel daytime pomeridiano di Amici 23 di Maria De Filippi, in onda il 12 ottobre 2023, Nicholas Borgogni si preannuncia tra i papabili eliminati di Amici 23. E il motivo é una comunicazione di sfida, l’ennesima, destinata al ballerino allievo di Raimondo Todaro, da parte della maestra avversa. Alessandra Celentano chiama, cioé, Nicholas Borgogni ad un nuovo e duplice compit di danza, o meglio mette di fronte l’allievo -per lei “non ballerino” -Nicholas Borgogni, ad un bivio. É il momento della scelta tra due coreografie di danza.

Questo, in replica al content dell’ultima puntata domenicale di Amici 23, dove il maestro attaccava la maestra tacciandola di aver montato una “presa in giro” più che un compito di danza costruttivo, per l’allievo. La sfida sarebbe risultata una prova provocatoria mirata essenzialmente alla dimostrazione che Nicholas Borgogni non sia corrispondente ai requisiti fisici richiesti secondo i canoni ideali riconosciuti nella danza, perché dalle peculiarità fisiche “en dedans” -che a detta della maestra non assicurerebbero allungamenti in muscoli e tendini.

“Carissimi Nicholas e Raimondo, visto quello che è successo durante la puntata, sono qui a spiegarvi come, nel mondo della danza -esordisce nella comunicazione di sfida Alessandra Celentano, che quindi sfida ancora una volta il team avversario-, lo sport è sempre stato fonte di ispirazione, fin dagli antichi tempi! Ci sono miriadi di balletti di grandi coreografi di teatro.. , di Broadway o della televisione, ispirati proprio allo sport. Mi sento in dovere, a questo punto, di spiegarvi che si tratta sempre e solo di arte, di tecnica, di studio e di mettersi in discussione con tanta umiltà, a proposito di umiltà, spero che Nicholas non segua l’esempio del suo coach. Nella carriera di danzatore non ci sono confini, tutto si può fare. Anche se sono discipline diverse, danza e sport hanno tante cose in comune. Anche lo sport, infatti, è passione, disciplina, socializzazione e tanto altro”. Il messaggio della insegnante nipote de Il Molleggiato Adriana Celentano prosegue: “Tutto ciò che è diverso e inusuale non ci deve spaventare o annientare, ma dovrebbe stuzzicare la curiosità e farci crescere! A questo punto, sto per consegnare un altro compito, e vi prego di prendermi sul serio perché ciò che faccio e che scrivoè esattamente il mio pensiero, onesto e, perché no, ironico. Se però pensate che mio mi stia davvero burlando di voi, vi do un’alternativa, un secondo compito senza tema dove potrete dimostrare tutte le capacità di Nicholas. Fatemi sapere quale sceglierete, tanto per me non cambia nulla, sempre di danza si tratta! E la danza, vi ricordo, è una: quella fatta bene!”.

Nicholas Borgogni, intanto, accetterebbe la sfida di Alessandra Celentano, ben oltre le aspettative di Raimondo Todaro, dal momento che accetta di prepararsi allo studio di entrambe le coreografie di danze. Il duplice compito per lui é quindi uno sprono allo studio della danza: “Sono d’accordissimo su quanto ha detto riguardo a pezzi ironici e coreografie.. con parti anche recitate.. il problema del compito scorso è che la parte recitata era palesemente fatta per andare a colpire una cosa che lei aveva già detto.. -é la reaction alla nuova sfida dell’allievo, tra i possibili eliminati di Amici 23, secondo il sentiment di preoccupazione dei telespettatori internauti di Amici via social-…posso farle entrambe, la prima è sicuramente distante dal mio mondo, il mondo urban non è che lo conosco molto bene.. il seconto tecnicamente è proprio complesso. Non mi spaventa.. studio molto di più.. voglio farle tutte e due”.

E se compagni suggeriscono a Nicholas di scegliere solo uno dei due pezzi assegnati, al fine di fare una bella figura sul palco della puntata domenicale di Amici 23, l’allievo di Raimondo Todaro sceglie di prepararsi in entrambe le prove possibili.











