Amici 23, Nicholas Borgogni: “Non mi dà compiti opportuni…”/ É scontro con la maestra Alessandra Celentano

Amici 23, Nicholas Borgogni vive una crisi profonda: c’entra Alessandra Celentano

É un Nicholas Borgogni particolarmente provato il protagonista del rinnovato daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, che si abbandona alle lacrime e si scontra con Alessandra Celentano. É ormai risaputo che nella scuola delle arti canto e ballo per Alessandra Celentano Nicholas Borgogni non meriti la titolarità del banco di studio. E, intanto, a fronte delle critiche su mancate tecnica e linee fisiche nella danza da parte della maestra avversa, Nicholas Borgogni si abbandona alle lacrime in confidenza con i compagni di studio. Ma non é tutto. Perché alla nuova verifica di ballo, dove il giovane é incalzato dal maestro mentore Raimondo Todaro e la maestra avversa Alessandra Celentano, il momento no per Nicholas Borgogni prosegue quando l’esaminato ha uno scontro con la nipote del Molleggiato Adriano Celentano che gli affibbia l’ennesima insufficienza alla valutazione del compito.

“Provare a farmi imparare é dandomi compiti opportuni…il livello era nettamente superiore rispetto a quello che un ragazzo avrebbe potuto fare – é in sintesi la contestazione che Nicholas Borgogni muove contro la Celentano, rea a detta dell’allievo di palesare un continuo accanimento e ostilità nei suoi riguardi anche nell’assegnazione di compiti ardui. Insomma, a detta dell’allievo la Celentano non assumerebbe la condotta sana di un’insegnante vera, volta al miglioramento personale, bensì lei farebbe il possibile per l’eliminazione di Nicholas Borgogni dal talent show. Ad appoggiare il giovane é Raimondo Todaro, che quindi rivendica il merito dell’allievo della borsa di studio conseguita all’Alvin Ailey School made in America, ad Amici 23.

Lo scontro continua…

Un conferimento importante che Alessandra Celentano ridimensiona come un premio all’impegno e non al valore di Nicholas come étoile degno di nota: “Ti hanno dato la borsa di studio per attitudine al lavoro e allo studio”. Parole che demoralizzano Nicholas Borgogni: ” ogni cosa viene sminuita”. A fargli eco é Todaro, che rivendica il grande merito della borsa di studio. Tuttavia il ballerino, tornato nella casetta dei talenti, al rientro dal compito nello studio di Amici 23, si trincera in un silenzio di dolore nella sua camera e in totale solitudine. Vani si rivelano essere i tentativi dei compagni di confortarlo, anche quello di Dustin Taylor che in un italiano inaspettatamente impeccabile lo incalza: “Dopo ti preparo un tramezzino?”.

Che Nicholas Borgogni sia a rischio eliminazione? La crisi dell’allievo fa sorgere spontanea la domanda. Nel frattempo, Holden sbaraglia la concorrenza nel circuito canto…

Tornato in casetta Nicholas trova il sostegno e l’appoggio dei suoi compagni #Amici23 pic.twitter.com/zy4KNbi4zY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 14, 2023

