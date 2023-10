Amici 23, Nicholas Borgogni papabile eliminato/ Celentano lo boccia al compito: “é l’anti-danza!”

Amici 23 di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni é a rischio eliminazione

Nicholas Borgogni é tra i possibili eliminati di Amici 23, dal momento che é messo in discussione da Alessandra Celentano. Così come si evince al daytime di Amici 23 in onda il 16 ottobre 2023 nel prosieguo della puntata domenicale, Nicholas Borgogni é chiamato ad eseguire una prova di danza su richiesta della maestra avversa al maestro di ruolo Raimondo Todaro, Alessandra Celentano. Se Todaro conferma la maglia di titolare del banco confidando nel talento del ballerino, che in poco tempo di studio della danza prometterebbe un buon margine di miglioramento in linee tecniche e fisiche, la Celentano si direbbe di tutt’altro avviso sul conto di Nicholas Borgogni.

Chiamato alla esecuzione del compito Nicholas Borgogni esegue il duplice compito della Celentano, distinto nelle prove sulle note di Surfin Usa e Survivor. A dimostrare il compito è la ballerina professionista e coreografa del video del singolo di successo -Che t’o dico a fa- di Angelina Mango, Giulia Stabile. La Celentano dà 4 come voto per la parte legata al primo brano e 1 per la parte legata al secondo brano, alla esecuzione del pupillo di Raimondo Todaro, bocciando di fatto Nicholas Borgogni.

Web supporta Nicholas Borgogni

Ma non é tutto. Perché Alessandra Celentano bolla Nicholas Borgogni come “l’anti-danza” e Raimondo Todaro si dice, peraltro, dispiaciuto perché Nicholas ha ballato meglio alle prove, rispetto al risultato della puntata di Amici 23.

“É andata malissimo -ammette Borgogni, al rientro dallo studio della puntata nella casetta che accoglie i talenti di Amici 23 e la confidenza con i compagni di studio prosegue tra le lacrime -, potevo farla dieci volte meglio.. é andata una merda”. Al coro di commenti social dei fan si aggiungono anche le parole di sostegno della classe per Nicholas “non devi essere duro”. “La Celentano esagera quando dice sei ‘anti danza’- grida qualche utente nel sentiment web, tra i telespettatori che si contrappongono agli utenti che bocciano il giovane come titolare del banco ad Amici 23-, capisco la mancanza di tecnica ma sta migliorando tantissimo anche in poco tempo …non puoi dire frasi da ferire l’animo delle persone e che chiaramente se lo fanno c’é passione dietro… questo mi mette rabbia al di là della bravura”.

Per Nicholas è arrivato il momento di eseguire il compito assegnato dalla maestra Celentano! Secondo voi come se la sta cavando in questa coreografia? #Amici23 pic.twitter.com/eBWs7rhFT7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 16, 2023

Nel circuito canto, intanto a rischio si direbbe Ezio Liberatore…











