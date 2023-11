Amici 23, Nicholas Borgogni rischia grosso/ Emanuel lo lo sfida in un arduo compito

Nicholas Borgogni é il principale tra i concorrenti candidati al titolo di eliminati di Amici 23 di Maria De Filippi, dal momento che Emanuel Lo lo sfida in un compito sull’hip hop, tacciandolo di un movimento perennemente basico.

“Ciao Nicholas, fino ad ora sono stato a guardare le tue esibizioni e i tuoi compiti, ma ogni singola volta ho cercato di scorgere qualcosa che mi potesse essere d’aiuto per capire la tua danza -fa sapere il maestro di danza Emanuel Lo, in una comunicazione che invita il ballerino allievo di Raimondo Todaro a mettersi alla prova alla nuova puntata domenicale di Amici 23 -, ma ogni singola volta ti vedo con un movimento debole, che fa acqua da tutte le parti”. E in sintesi, Emanuel Lo sfida l’allievo del team competitor nel suo stile di danza.

Il maestro di ruolo alla cattedra di danza ad Amici 23 di Maria De Filippi si direbbe certo, cosí, che Nicholas Borgogni non abbia vita lunga al talent show: “mi piace la tua grande voglia di danzare -prosegue il mittente nel messaggio del daytime di Amici 23 datato 3 novembre 2023-, ma non basta, sono qui a darti una choreo di hip hop per vedere se riesci a rendere personale un movimento nell’urban e a non ripetere il tuo movimento basico”.

Nel frattempo, intanto, l’opinione dell’occhio pubblico nel web si divide tra le reaction più disparate. Da una parte tra gli internauti attivi in rete, vi é la compagine che taccia l’allievo ballerino di latino di non essere all’altezza del banco di studio della danza appoggiando la posizione della maestra a lui avversa Alessandra Celentano. D’altro canto, vi é la compagine di internauti che invece sostengono il talento del giovane ballerino intravisto e promosso da Raimondo Todaro. Il ballerino così come convenuto al confronto con il maestro Raimondo Todaro, accetterebbe di mettersi alla prova nell’hip hop, alla ricerca della versatilità nel suo movimento.

Che Nicolas Borgogni sia quindi a rischio eliminazione, ad Amici 23?

