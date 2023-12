Amici 23, Nicholas Borgogni tra i bocciati alla verifica della Celentano: eliminato?/ “Zero spaccato…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni riceve una valutazione critica di ballo

Nicholas Borgogni é tra i candidati ballerini al titolo di eliminati, ad Amici 23 di Maria De Filippi. Questo, dal momento che nel rinnovato appuntamento daytime di Amici 23, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, datato 6 dicembre 2023, il ballerino insieme al resto della classe ballo sono chiamati alla verifica di Alessandra Celentano, per poi risultare tra i bocciati con le medie dei voti più basse.

Albe si sbilancia su Amici 2023: "Ecco per chi faccio il tifo"/ "L'amore con Serena Carella procede bene"

Nicolas Borgogni, allievo di Raimondo Todaro, in particolare registra tra i voti della insufficienza grave raggiunta ad Amici 23 il voto zero spaccato, da parte della maestra Alessandra Celentano. Alla verifica di ballo che si registra nello studio di Amici 23, in una griglia su più elementi di valutazione, come le linee fisiche, definizione e tonicità muscolare e aperture, quindi linee tecniche per un étoile che si rispetti nella danza, la maestra tanto temuta boccia tra gli altri allievi più deludenti, Nicholas.

Amici 23, Sofia Cagnetti a rischio: contesta il voto di Alessandra Celentano/ Il duro sfogo é virale

“Zero… – é la reaction di Nicolas al voto sulle linee fisiche di Alessandra Celentano, che prontamente replica-, ti aspetti qualcosa di più? Ti devi aspettare quello che é…”. Nicolas Borgogni non si aspetta che la maestra possa ricredersi in positivo sul suo conto: “sarà tutto zero…”. Ma la maestra chiarisce di non muovere un accanimento verso l’allievo di Todaro, al di là del pensiero critico sul suo conto: “mai dire mai…”.

Anche Giovanni tesse é tra i bocciati nel ballo, di Amici

Nella valutazione alla verifica sui requisiti per essere ballerini versatili e di qualità, poi, si raccolgono tra gli altri voti dei ballerini i seguenti dettati dalla Celentano: “Lucia 8; Simone 4; Nicholas 2; Kumo 2; Gaia 6.5; Dustin 10; Giovanni 1, ma son buona; Sofia 9; Marisol 10”. E tra una bocciatura e l’altra anche Giovanni Tesse, del team di Raimondo Todaro riceve una cruda sentenza sulle lacune in apertura, della Celentano: “Giovanni ma non ce la fai più di così, fai stretching? Devi farlo giorno e notte”.

LDA: il ritorno non é a Sanremo 2024/ Il nuovo traguardo é su Netflix: lo spoiler di "Di4ri"

Questo, mentre tra gli ex Amici Big a Sanremo 2024 LDA é il grande assente…

La maestra Celentano ha assegnato i suoi voti a "Definizione e tonicità muscolare", "Collo del piede", "Morbidezza e flessibilità della schiena" e adesso tutti i ballerini sono valutati sulle "aperture" #Amici23 pic.twitter.com/VAFGh0Eky7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 6, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA