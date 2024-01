Amici 23, Nicholas Borgogni vs Kumo: s’infiamma la guerra/ Classe ballo divisa: parla Marisol Castellanos

Amici 23 di Maria De Filippi, si infiamma la competizione nel circuito ballo

Nicholas Borgogni e Kumo infiammano la competizione nel ballo ad Amici 23 di Maria De Filippi, con una dichiarazione compromettente del secondo, che divide la classe di ballerini. É quanto trapela al rinnovato daytime di Amici 23, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il 31 gennaio 2024. E accade con un acceso discorso sulla espressività e la tecnica e di come queste due peculiarità pesino nel ballo e nelle arti in genere.

“Secondo me sono due difficoltà diverse -si fa voce in capitolo la discussione nella classe degli allievi concorrenti ad Amici 23, con Mida che attacca Kumo, che avrebbe dato vita allo scontro al talent show dichiarando che “l’emotività sia più difficile da rendere che non la tecnica”. Per Mida, inoltre, Kumo “Dici cose e poi ti tiri indietro “, nel mezzo della discussione, che vede oggetto di dibattito le dichiarazioni di quest’ultimo. Un j’accuse che arriva nel momento in cui, ad un certo punto della discussione -quando Marisol Castellanos tira in ballo il rivale Nicholas Borgogni– Kumo dichiara “ci sono le telecamere e mi levo dal discorso”.

Marisol Castellanos tira in ballo Nicholas Borgogni

Cosa succede nella scuola di Amici 23 di Maria De Filippi, tra i ballerini? L’occhio pubblico di Amici attivo sul re dei social, Instagram, si dice per i più tra gli internauti certo che la competizione per un posto alla fase serale del talent show stia dividendo la classe di allievi.

E, intanto, Marisol Castellanos spezza una lancia in favore del tanto contestato ballerino Nicholas, in replica a Kumo, dopo che Borgogni é risultato agli ultimi posti nelle classifiche di Amici stilate da professori e allievi di ballo: “Tanto criticato per la tecnica, lui, ma le sue coreografie, anche se difettano di pulizia per tecnica e linee, le porta a casa”.

Nel web , intanto, la discussione di Amici divide gli internauti: “Quando mi sta sul caxxo Kumo -esclama un parere sul social X-una palla allucinante! Sempre a iniziare un discorso e poi non finirlo o peggio ancora rimangiato le parole. Preferisco una Marisol o un Nicolas che anche se possono avere parare contrastanti tra altri, almeno portano avanti un concetto ben preciso”.

"Emotività e tecnica" In casetta i ballerini si confrontano… #Amici23 pic.twitter.com/tKwVY5jE3T — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 31, 2024

Nel circuito canto, invece, Lil Jolie sembra minacciare il ritiro, ad Amici 23 di Maria De Filippi….

