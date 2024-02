Amici 23: Nicholas vola al serale e Sofia eliminata?/ La classifica ballo del televoto

Amici 23, Nicholas Borgogni é il primo della classe: la classifica televoto

Nicholas Borgogni é il First class e Sofia Cagnetti sprofonda tra gli allievi ballerini in corsa nella gara ballo, ad Amici 23 di Maria De Filippi. É quanto trapela nella classifica di ballo che si profila sulla base dell’annessa prova di televoto che chiama il gradimento dell’occhio pubblico ad esprimere una preferenza sul circuito ballo del talent show, per l’ammissione al serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

Nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Amici 23 di Maria De Filippi, nello specifico, Nicholas Borgogni primeggia al primo posto votato al 20,3%, seguito dal secondo classificato Gaia Di Martino, votata al 16,8% dei voti. Terzo posto per Marisol Castellanos, votata al 16,6%. Fuori dalla Top 3 del circuito ballo di Amici 23, sulla base del televoto dell’occhio pubblico e per un posto al serale del talent show di Maria De Filippi, habemus quarto classificato Lucia Ferrari, votata al 12,3%. Quinto posto per Dustin Taylor, votato al 10,2%, seguito in sesta posizione da Kumo, votato al 9,5 % dei voti. Giovanni Tesse é settimo, votato all’8,5% dei voti, seguito poi in ottava posizione da Sofia Cagnetti.

Che l’ultima classificata possa rivelarsi tra gli eliminati di Amici 23, prima del via al serale?

Dal daytime di Amici 23, in vista del serale…

Nel frattempo, intanto, il cantante Petit– come si evince sempre al daytime settimanale di Amici 23 datato 9 febbraio 2024- in confidenza con l’amata ballerina Marisol Castellanos rende noto un retroscena di vita amaro. Quello che lo vedeva barricarsi tra le mura di casa, non avendo alcuna voglia di uscire. E non solo. Il ricordo dell’aiuto del padre, che -anche al di là dei problemi economici in famiglia- ha investito nel suo impegno profuso nella musica, poi prende il sopravvento: “volevo fare musica e lui mi aiutava e io gli dissi ‘prima o poi ti ridaró tutto'”.

Lucia Ferrari, tra i ballerini di Amici 23 ricorda l’amata nonna, quando riceve una sorpresa della familiare finendo in lacrime. La ballerina americana e naturalizzata italiana fa sapere di avere il tatuaggio impresso sulla pelle di un Fiore di maggio, proprio perché con la nonna le due donne dal legame indissolubile sono nate a maggio.

Sofia Cagnetti, in corsa tra i ballerini ad Amici 23, poi, riceve una sorpresa della famiglia in formato felpa, finendo in lacrime: “ho un rapporto bellissimo con papà …quando sono in difficoltà sono le uniche persone che danno la certezza per me”.

E nel circuito ballo le sorprese proseguono, poi, con una masterclass del direttore artistico Daniel Ezralow: “Proviamo a liberarci un po’. Pulire le facce”. Il maestro da così il via ad una lezione di improvvisazione nella danza, sull’importanza del linguaggio del corpo, che é la very “First language”, come ricordano l’esperto con la classe di allievi ballerini di Amici 23.

E in vista della puntata domenicale di Amici 23, poi, nelle ore di una lezione di canto, Sarah Toscano ammette di soffrire la paura di deludere: “Io ho avuto sempre alte le aspettative e fin da piccola volevo essere al top …se sbaglio c’é delusione”.

La classifica del televoto ballo, Petit si confida con Marisol, una lezione speciale per Sarah, una masterclass con Daniel Ezralow e… Rivedi subito la puntata di oggi di #Amici23 https://t.co/LGfEOicxUx — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 9, 2024













