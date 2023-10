Amici 23: perché Salvatore Moccia si chiama Petit?/ Il retroscena sulla morte della nonna

Salvatore Moccia svela le origini dello pseudonimo Petit, ad Amici 23

Salvatore Moccia in arte Petit é un elemento, tra i concorrenti, ben promettenti, di Amici 23, e intanto svela la verità sul suo pseudonimo. Il talent show di Maria De Filippi, giunto alla sua 23esima edizione consecutiva, al rinnovato daytime pomeridiano datato 18 ottobre 2023 sulle reti Mediaset, mostra le esclusive immagini dell’intervento di Takagi & Ketra. Il duo di celebri producer, a fronte della gara inediti disputata all’ultima puntata domenicale di Amici 23, sceglie di promuovere all’upgrade di singolo, l’inedito Che fai proposto da Petit nella scuola delle arti.

Al confronto di una video-call aperta al vincitore della gara inediti indetta ad Amici 23, Petit, Takagi & Ketra si palesano entusiasti all’idea di produrre il brano Che fai e la stima tra i producer e il prescelto tra i cantautori al talent show si direbbe reciproca. Il duo producer, poi, incalza l’allievo di Rudy Zerbi chiedendogli di motivare la scelta dello pseudonimo. Il diretto interessato, Salvatore Moccia, fa così luce su un commovente retroscena di vita che lo lega alla compianta nonna.

Takagi & Ketra si emozionano, alla rivelazione del retroscena

La rivelazione, inoltre, svela le origini francesi nella famiglia del nipote d’arte dell’attrice Nadia Rinaldi: “Petit perché da madrelingua francese é il nomignolo che mi dava nonna… -fa sapere commosso il giovane talento cantautore con alle spalle il sogno di diventare un calciatore, un trascorso che lo accomuna all’ex Amici 21 LDA-, quindi nasce tutto da là e da quando se ne andata é partito tutto da quello…”. Una rivelazione che svela in sintesi le origini alla nascita del nome d’arte, Petit, commuovendo Takagi & Ketra, i quali di tutta risposta si dicono emozionati per il retroscena: “é bellissima questa cosa, i nonni sono un patrimonio da salvaguardare sempre…”.

Nella gara dei talenti ballerini e cantanti in corsa ad Amici 23, mentre la verità dello pseudonimo Petit conquista il popolo di spettatori del talent attivi nel web in un tripudio di interazioni di consenso, Lorella Cuccarini vieta l’autotune. Una proposta, quella della maestra di canto avanzata alla produzione del talent show di Maria De Filippi, che accende una animata polemica in corso, dentro e fuori la scuola di Maria De Filippi.

