Amici 23, pesante accusa verso Holden/ “E’ protetto dai professori”, web furioso con l’alunno

Amici 23, Holden sotto accusa dai suoi colleghi: “E’ tutelato dai professori”

Nelle ultime settimane, Holden è al centro di diverse polemiche dentro e fuori il talent show di Amici. Nel daytime andato in onda ieri pomeriggio, infatti, alcuni allievi si sono lamentati del disordine e dalla sporcizia nella casetta. Mida ha mosso delle accuse in particolare verso l’alunno di Rudy Zerbi, dicendo più volte che sarebbe “protetto” dal suo stesso insegnante.

Secondo molti dei suoi colleghi, dunque, Holden sarebbe protetto da Zerbi che avrebbe evitato di prendere provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per tutelarlo. Lo sfogo di Mida, fatto in un momento di rabbia, ha intercettato anche gran parte del sentiment social, in cui molti utenti hanno cominciato ad elencare i motivi secondo cui l’alunno di Zerbi sarebbe “favorito” dai professori.

Amici 23, il web si scatena contro Holden: “Protetto”

Dopo il provvedimento disciplinare dato oggi dai docenti per le mancate pulizie nella casetta, i social si sono scatenati contro Holden e il suo insegnante Rudy Zerbi. Numerosi i commenti che fanno eco al pensiero espresso, seppur in un momento di rabbia, da alcuni alunni di Amici.

Come riporta Novella 2000, un utente ha scritto: “Alla fine sono riusciti a fare un processo a Mida per salvare il raccomandato. Fate schifo. Ridicoli”. Un altro ha commentato: “Il messaggio che vogliono dare ai ragazzi è: non parlate mai male di Holden che è un superprotetto… Infatti è sicuro che da ora in poi nessuno si azzarderà a nominarlo​… Che tristezza”. E non è finita qui: “Alla fine se ne sono usciti con il fatto di togliere i telefoni pur di non dare il provvedimento solo a Holden il raccomandato ridicoli”. Ci sarà maggiore chiarezza da parte dei docenti su questo punto?

