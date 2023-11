Amici 23, Petit al settimo cielo/ La reazione all’elogio di Vasco Rossi

Amici 23, Petit é entusiasta del successo della sua prova cover

Petit é al settimo cielo per il traguardo raggiunto ad Amici 23 di Maria De Filippi, ossia una mention di Vasco Rossi. Il rocker condivide via social la performance che l’allievo di Amici 23, Salvatore Moccia in arte Petit, ha eseguito sulle note di Come nelle favole, uno dei suoi pezzi cult nella sua discografia musicale. La performance di successo si registrava per Petit nella puntata domenicale di Amici 23, alla rinnovata gara cover giudicata da Tommaso Paradiso. Una prova che ora é al centro della polemica web sollevata da Luca Jurman via Facebook.

Amici 23, Mew in preda ad una crisi: "Non riesco..."/ La cantante rischia: c'entra Tiziano Ferro

Tuttavia, Vasco Rossi sembra apprezzare la performance di Petit, tanto da condividerla a mezzo social. E nel rinnovato daytime di Amici 23, datato 15 novembre 2024 sulle reti Mediaset, TV e streaming, l’allievo di Rudy Zerbi si dice entusiasta della condivisione social di Vasco Rossi. Quando alla presa visione in un video della condivisione del Blasco il giovane esulta in presenza dei compagni di studio.

“No raga, mi ha repostato Vasco….ma raga non state a capí. Mi ha repostato Vasco!- esclama Petit-,-fiero del suo elaborato nella gara cover, che lo fa essere un artista apprezzato al debutto TV i musica, di Amici 24, da un esperto cantautore del calibro di Vasco Rossi.

Amici 23, la verifica di teoria musicale é choc/ I cantanti sono impreparati e...

Dopo la puntata di domenica Vasco Rossi ha pubblicato sui social l'esibizione di Salvatore e l'emozione è incontenibile! #Amici23 @vascorossi pic.twitter.com/M09XqXLUUU — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 15, 2023

Ma non é tutto. Perche, inoltre, anche l’ex Amici 21, LDA, apprezza Moccia come talento cantautore tra i competitor di Amici 23. Tanto che il figlio di Gigi D’Alessio condivide online un TikTok registrato sulle note di Che fai, il primo inedito di Petit presentato ad Amici 23 ed edito sulla piattaforma musicale di Spotify Italy, dove esso si impone come il terzo tra i brani più ascoltati nel circuito canto del talent show.

Emma Marrone: il twerk al Souvenir tour divide il web/ I consensi e i dissensi sull'ex Amici

© RIPRODUZIONE RISERVATA