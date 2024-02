Amici 23: Petit batte tutti alla gara cover e inediti/ La classifica di canto 

Amici 23, Petit vince le sfide nel circuito canto

Petit é il protagonista indiscusso nella rinnovata gara di canto tra i talenti competitor ad Amici 23 di Maria De Filippi, della puntata datata 12 febbraio 2024. All’indomani del Festival di Sanremo 2024 che ha decretato la vittoria dell’ex Amici 22, Angelina Mango, in sfavore al Big #1 nelle principali classifiche musicali Geolier, il rinnovato appuntamento domenicale di Amici di Maria De Filippi vede Petit sbaragliare la concorrenza della classe canto, alle varie prove tecniche previste.

L’allievo di Napoli per scelta di appartenenza, di Rudy Zerbi, Petit, si classifica primo con una cover sulle note di Stromae, precedendo la seconda Lil Jolie e la terza classificata Sarah Toscano nell’ordine di arrivo, secondo la classifica stilata al termine della gara cover da J-Ax, Gaetano Curreri e Beppe Vessicchio. In ultima posizione, invece, troviamo il cantautore con il primato per il primo disco di platino di riconoscimento al singolo Rossofuoco per le vendite musicali FIMI/GFK, Mida.

Ma non é tutto. Mentre Mida -ultimo classificato- si direbbe non a caso a rischio, tra i candidati al titolo di eliminato ad Amici 23 di Maria De Filippi, Petit ruba la scena in senso artistico alla concorrenza nel canto alla gara inediti giudicata da Mauro Russo Calibro, con in palio la realizzazione del primo video musicale per il nuovo inedito al rilascio ad Amici.

Petit vince il rilascio di un nuovo video

A concorrere per il premio, sono quindi Petit con Tornerai, Lil Jolie con Attimo e Sarah Toscano con l’inedito Mappamondo e a vincere il contest della gara inediti é il primo. Il vincitore che quindi ha la possibilità del rilascio di un nuovo video musicale per il nuovo brano proposto al talent show di Maria De Filippi, Tornerai

Questo accade mentre s’infiamma la polemica generale che vede l’occhio pubblico dividersi a metà tra i consensi e i dissensi rispetto all’uso dell’autotune, tra gli effetti possibili previsti di ausilio per la voce, alla gara di canto. Da una parte, nel web, ci sono i fan di Ayle, che insorgono per il compito che la maestra Lorella Cuccarini assegna in puntata al giovane, che lo chiama ad esibirsi a voce nuda e al netto del software che corregge l’intonazione vocale nella performance. L’autotune viene visto dal fandom di Ayle come uno strumento d’espressione artistica per un cantante, mentre per i contestatori, invece, il divieto del software dell’Antares é più che giusto e andrebbe fatto valere anche per gli altri concorrenti cantanti in corsa ad Amici: “A Holden perché non si toglie l’autotune?”, grida un commento social aggregante alla base del j’accuse dell’occhio pubblico attivo sulla pagina Instagram di Amici.













