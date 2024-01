Amici 23, Petit commuove: “É stata la persona più importante…”/ Il ricordo della nonna

Amici 23 di Maria De Filippi, Petit si lascia andare ad una emozionante confessione

É un inedito Petit il protagonista nel nuovo daytime di Amici 23, del commovente aneddoto di vita vissuta con una persona a lui cara. Si parla del rinnovato appuntamento TV e streaming in onda sulle reti Mediaset di Amici 23, dove il cantautore del tormentone radiofonico ispirato a Napoli, Guaglió, tra una prova di canto e un break in sala studio si lascia andare al travolgente ricordo di un affetto immortale.

Amici 23, Giovanni Tesse rischia grosso/ Alessandra Celentano lo sfida con un compito: la reazione é virale!

É l’inscindibile legame che lo tiene vincolato al ricordo della compianta nonna di origini francesi, che lo porta a quando lei era ancora in vita e lo chiamava “Petit“. Da qui, quindi, la scelta dello pseudonimo di Salvatore Moccia in arte Petit. E le parole della dichiarazione di un amore immortale, intanto, fanno il giro nel web, con i fan di Petit in visibilio, particolarmente commossi dal ricordo del romantico cantautore pop.

Lorella Cuccarini rompe il silenzio su Mew dopo l'addio ad Amici 23/ Video: "Penso sempre a lei quando…"

Le travolgenti dichiarazioni intimiste di Petit

“É stata la persona più importante per me -attenziona un commosso e commovente Petit, mentre si lascia andare al ricordo della defunta familiare -…mi portava al parco, mi faceva la borsa … -insomma, il cantautore ricorda di aver voluto un bene inestimabile alla nonna, più di quanto ne volesse ai genitori-. Sapeva che mi piaceva la musica”. Tuttavia, la nonna é venuta a mancare ancor prima che lui muovesse i primi passi nell’industria della musica: “cantavo e ballavo con lei -fa sapere al ricordo della nonna condiviso con il vocal coach, ad Amici 23, il giovane rappresentante della Generazione Zeta-, oggi sarebbe orgogliosa… dopo che se ne é andata ho iniziato a scrivere”.

AMICI 2023, ED. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 21 gennaio 2024: dure prove per Giovanni e Nicholas

Quindi, il retroscena del motivo legato alla sua idea di scrivere musica nel cantautorato, il dolore cumulato per la perdita più grande che lui é riuscito a trasformare in un’azione di arte creativa ispirato al ricordo della nonna e della cosa che gli piaceva condividere con lei. La musica :”ho tirato fuori… ho iniziato a scrivere”, conclude Petit.

Nel frattempo, intanto, nel circuito canto Lucia Ferrari ha la meglio su Dustin Taylor, nella rinnovata gara di ballo, al contest per il “miglior videoclip”!











© RIPRODUZIONE RISERVATA