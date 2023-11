Amici 23, Petit conquista Andrea Sannino/ La reazione alla cover di Abbracciame

Amici 23 di Maria De Filippi, Petit raggiunge un nuovo traguardo al talent show

Petit raggiunge un nuovo ed importante traguardo, dal momento che é attenzionato dal cantautore Andrea Sannino, ad Amici 23. Ebbene sí, l’allievo cantautore competitor di Amici 23 riceve la mention di Andrea Sannino, che condivide via social la sua versione realizzata sulle note di Abbracciame alla gara domenicale delle cover giudicata da Orietta Berti e Stash Fiordispino dei The Kolors.

Non mancano quindi le reaction dei talenti cantanti e ballerini ad Amici 23 di Maria De Filippi, in particolare quella di Petit, al nuovo traguardo di quest’ultimo, la cui notizia giunge tra le novità nel daytime del talent show, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Le reaction alla mention di Andrea Sannino

Mentre nel circuito ballo Nicholas Borgogni rischia il banco di studio, nella sfida che lo vede contrapporsi allo sfidante Michele, Salvatore Moccia in arte Petit festeggia ad Amici 23 la mention social di Andrea Sannino, che lui ha conquistato grazie alla convincente cover del singolo di quest’ultimo di successo, Abbracciame.

“Bravo Petit!” Si esclama tra i talenti ballerini e cantanti in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi e non manca di certo la reaction del festeggiato alla notizia che Andrea Sannino ha condiviso a mezzo social la sua performance di Abbracciame: “allora é canzone importante per me…un onore… quindi son felice”, fa sapere il nipote d’arte di Nadia Rinaldi, Salvatore Moccia in arte Petit.

Il giovane cantautore é reduce dal fortunato rilascio del primo inedito prodotto dal noto duo Takagi & Ketra all’upgrade di nuovo singolo, Che fai, e potrebbe molto presto collaborare anche con Andrea Sannino e l’altro ex Amici, LDA. Questo dal momento che in una recente live via Twitch Luca D’Alessio in arte LDA non ha nascosto il suo pronostico sulla finale di Amici 23 indicando la sua preferenza di Petit per il titolo di vincitore finale.

Dopo la puntata di domenica Andrea Sannino ha pubblicato l’esibizione di Petit e in casetta condivide tutta la sua felicità con i compagni #Amici23 pic.twitter.com/X375CBztOR — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 28, 2023













