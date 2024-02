Amici 23, Petit conquista la maglia del serale/ La reazione del papà é virale!

Amici 23 di Maria De Filippi, Petit vola al serale

Petit é il nuovo concorrente ammesso al serale di Amici 23 di Maria De Filippi, insieme a Mida e Lucia Ferrari. E per il cantante di Che fai? arriva ora l’elogio del padre in una sentita reaction commossa.

“Io ho già ho la pressione alta, sei contento?- reagisce all’annuncio della promozione del figlio cantautore Petit, il padre, in un collegamento telefonico con il giovane-. Sei l’orgoglio mio, sei grosso….Sasà mi fai emozionare quando canti… sei bello, sei troppo bello”.

Amici 23, Lorella Cuccarini: "Sei davvero Rossofuoco!"/ La dedica a Mida diventa virale!

Visibilmente commosso Salvatore Moccia in arte Petit si palesa grato al padre e in generale alla famiglia, per i sacrifici fatti fino al successo e alla popolarità raggiunti al talent show. E il padre di Petit si dichiara orgoglioso del traguardo che il giovane cantautore consegue alla sua giovane età da concorrente in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi: “sono l’uomo più ricco del mondo, ho fatto quello che fanno tutti i padri”, continua quindi l’endorsement del padre in collegamento nel daytime di Amici 23 datato 26 febbraio 2024, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

Amici 23: Ayle fa commuovere il giudice, Fabrizio Moro/ Il voto spiazza tutti!

Il web elogia Petit, concorrente ufficiale in corsa al serale di Amici 23 di Maria De Filippi

E tra le annesse reaction a caldo via social, relativamente alle immagini del rinnovato appuntamento di Amici 23, non mancano le reazioni del popolo nel web. Queste sono perlopiù entusiaste, per il traguardo che la giovane promessa della musica, Petit, raggiunge con la sua musica promossa all’upgrade di proposta concorrente alla fase serale del talent show di Maria De Filippi.

Petit é ufficialmente un competitor tra i talenti cantautori promossi al serale di Amici 23 di Maria De Filippi, ben al di là delle critiche social degli haters, che lo tacciano di essere un raccomandato nell’industria musicale perché nipote d’arte della showgirl Nadia Rinaldi.

Amici 23, il ritorno di Alessandra Amoroso colpisce nel profondo Maria De Filippi/ La reazione commossa

© RIPRODUZIONE RISERVATA