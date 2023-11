Amici 23: Petit debutta on air su Radio Zeta/ Le reazioni all’inedito, “Che fai”

Amici 23 di Maria De Filippi, Petit debutta in radio: il traguardo di “Che fai” é annunciato

Petit, allievo di Rudy Zerbi nella scuola dei talenti di Amici 23 di Maria De Filippi, presenta on air su Radio Zeta, “Che fai”. Si tratta del titolo dell’inedito che il giovane cantautore, con un trascorso alle spalle di ex calciatore, presenta al talent show delle arti canto e ballo condotto da Maria De Filippi sulle reti Mediaset. E il brano prodotto dal duo di celebri producer Takagi & Ketra, debutta on air sulla radio della Generazione zeta facente parte del gruppo player Rtl.102.5, Radio Zeta.

La reaction a caldo del cantautore al debutto che lo vede protagonista, mentre lui é in corsa e SamuSpina si ritira ad Amici 23, non si fa attendere. Così come si rileva alla visione del daytime di Amici 23, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Petit é al settimo cielo quando tra le mura della casetta dei talenti suonano i lyrics tra le note del papabile tormentone napoletano dell’autunno-inverno 2023/2024 sulle frequenze radiofoniche della radio dei giovani.

Chi condivide il traguardo con Petit

E insieme a Petit, nella condivisione dell’upgrade del debutto radiofonico, si aggiungono altri talenti di Amici 23: il cantautore Matthew, il collega Holy Francisco e i ballerini Nicholas Borgogni e Marisol Castellanos. Con la giovane e complice competitor Petit avrebbe a quanto pare dato vita ad una lovestory ad Amici 23, tanto che alla nuova puntata domenicale non sono mancate effusioni romantiche tra i due diretti interessati attenzionate dal joint fandom della coppia annunciata tra gli spoiler.

E, intanto, mentre il fandom del giovane festeggia via social il nuovo traguardo radiofonico si attendono i primi riscontri in termini di vendite musicali, unitamente ai dati di streaming, primi tutti quelli sulla piattaforma musicale Spotify Italia. Quali sorti, quindi, attendono il giovane Petit e l’inedito Che fai, ad Amici 23 di Maria De Filippi?

La decisione di Samuspina, la reazione di Stella dopo la puntata di domenica, Ayle entra per la prima volta in casetta, Petit ascolta il suo inedito in radio e tanto altro nella puntata di oggi del Daytime di #Amici23, guarda QUI https://t.co/vwduOnhqsZ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 6, 2023













