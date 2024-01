Amici 23, Petit diviso tra dieta ferrea e allenamenti/ Il web insorge: é polemica!

Amici 23 di Maria De Filippi, Petit si mette a dieta e si concede all’allenamento: é in atto la trasformazione?

Petit, “first class” del circuito canto in corsa col ballo ad Amici 23, é al centro di una nuova polemica corrente nel web. Le contestazioni che ora si muovono online, contro la produzione del talent show in onda sulle reti Mediaset, giungono dagli internauti via social. E sono perlopiù a carico del talent e a difesa del cantante, dal momento che i contestatori tacciano lo show di Amici 23 di un messaggio diseducativo lanciato alle generazioni dell’occhio pubblico, nel “costringere” Petit alla dieta ferrea e all’allenamento intensivo, contro la sua stessa volontà.

Contestazioni che, tra le altre mosse sul caso Petit, si rilevano sui profili social di Amici di Maria De Filippi, e nel resto del web, relativamente alle immagini del rinnovato daytime del talent show in onda il 19 gennaio 2024, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

“Ma posso mangiare il gelato? …Ho fame e non ho mangiato niente…il fondente zero grassi allora…“, dichiara tra le parole finite al centro della polemica web, il cantautore ispirato a Napoli, e che tra i successi lanciati ad Amici vanta gli inediti Che fai, Guaglió e Tornerai, già al debutto in radio on air su Rtl.102 5. “Petit e il famoso ‘da lunedì mi metto a dieta’”, si legge tra i commenti social degli utenti a margine del rinnovato daytime di Amici 23. Immagini che mostrano un inedito Petit motivato nel mettersi alla prova con gli esercizi fisici assegnatigli in un piano di fitness e wellness dalla produzione, per poi non rinunciare ai piaceri del buon cibo, tra marmellata e Nutella da spalmarsi sulle fette biscottate nel menu delle leccornie al talent show.

Il web contesta il content di Amici 23: la polemica social

“Ma non é una cosa carina mostrare questo lato”, critica poi qualche altro utente sul profilo Instagram di Amici, che sfrutterebbe, per l’accusa, i punti deboli del giovane allievo in una strategia TV volta a fare impennare gli ascolti. Poi, si fanno sentire i fan all’unanimità, via Instagram: “lo amo, mi sento come lui”. E ancora tra gli utenti critici: “schifosa quella clip… super evitabile”.

Al di là delle contestazioni a carico del talent show, Petit sembra volersi mettere in discussione anche come persona, nell’esperienza di studio del canto intrapresa ad Amici 23, favorevole ad un beauty regime che possa garantirgli una buona presenza fisica sul palco, tra dieta bilanciata e l’esercizio fisico costante. Riuscirà nel perseguimento dei buoni propositi per il nuovo anno, la giovane promessa della musica made in Italy?

Petit ha deciso di seguire un piano alimentare e intensificare l'attività sportiva, ma se negli allenamenti mette grinta e determinazione, quando si tratta di seguire il piano alimentare… #Amici23 pic.twitter.com/2njIpTtlGE — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 19, 2024













